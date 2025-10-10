Россияне убили в Запорожье ребенка, чей отец недавно вернулся из плена РФ (видео)

Соседка рассказала, что ребенка достали из-под обломков разрушенного дома. Семилетний мальчик был еще жив, но спасти его не удалось.

"Скорая приехала, ребенка вынесли мертвого почти, пульс прощупывался. Боролись врачи, но не спасли. Они купили дом в начале весны", — рассказала местная жительница Нина о семье, которая жила в доме, куда ночью попал российский снаряд, сообщает "Суспільне".

Россияне убили сына защитника Украины

Родители погибшего мальчика находятся в больнице. Тетя малыша рассказала, что его отец был в плену и сейчас он в тяжелом состоянии.

К женщине позвонила невестка, сказала, что россияне попали прямо в их дом около двух часов ночи и начался масштабный пожар.

"Отца забрали в девятую (больницу — ред.), не знаем, спасут ему ноги или нет. Три года в плену, что погибнуть дома... мальчика не спасли в больнице. Ему было семь лет", — женщина рассказала, что у матери мальчика ушиб ноги, она сейчас тоже находится в больнице.

В Запорожской ОГА сообщили, что россияне начали массированный обстрел областного центра примерно с часу ночи. Было несколько волн атак: сначала — "шахеды", которые в течение часа атаковали город, а около 4-х утра — управляемые авиабомбы и крылатые ракеты.

В Запорожье из-за обстрела погиб ребенок

"В целом по Запорожью этой ночью враг направлял 8 "шахедов", 5 ракет и 5 КАБов", — сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Напомним, тревога в Запорожской области продолжалась более шести часов. От российских атак пострадали пять человек. В городе начались проблемы с газоснабжением.

Также из-за вражеского обстрела в Киеве частично исчезло свет и водоснабжение. Последствия российской атаки на столицу зафиксированы в нескольких районах. Вражеская атака повредила жилые объекты застройки и объекты гражданской инфраструктуры.