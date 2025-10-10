Росіяни вбили у Запоріжжі дитину, чий батько нещодавно повернувся із полону РФ (відео)

Сусідка розповіла, що дитину дістали з-під уламків зруйнованого будинку. Семирічний хлопчик був ще живий, але урятувати його не вдалось.

"Швидка приїхала, дитину винесли мертву майже, пульс прощупувався. Боролися лікарі, але не врятували. Вони купили будинок на початку весни", – розповіла місцева жителька Ніна про родину, яка мешкала у будинку, куди вночі поцілив російський снаряд, повідомляє "Суспільне".

Росіяни вбили сина захисника України

Батьки загиблого хлопчика перебувають у лікарні. Тітка малюка розповіла, що його батько був у полоні і нині він у важкому стані.

До жінки подзвонила невістка, сказала, що росіяни поцілили просто в їх будинок близько другої години ночі і почалась масштабна пожежа.

"Батька забрали в дев'яту (лікарню – ред.), не знаємо, чи спасуть йому ноги, чи ні. Три роки в полоні, що загинути вдома… хлопчика не врятували в лікарні. Йому було сім років", — жінка розповіла, що в матері хлопчика забій ноги, вона нині теж перебуває у лікарні.

У Запорізькі ОВА повідомили, що росіяни почали масований обстріл обласного центру приблизно з першої ночі. Було кілька хвиль атак: спочатку — "шахеди", які протягом години атакували місто, а близько 4-ї ранку — керовані авіабомби та крилаті ракети.

В Запоріжжі через обстріл загинула дитина

"Загалом по Запоріжжю цієї ночі ворог спрямовував 8 "шахедів", 5 ракет і 5 КАБів", — повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, тривога у Запорізькій області тривала понад шість годин. Від російських атак постраждали п'ятеро людей. В місті почались проблеми із газопостачанням.

Також через ворожий обстріл в Києві частково зникло світло та водопостачання. Наслідки російської атаки на столицю зафіксовані у кількох районах. Ворожа атака пошкодила житлові об’єкти забудови та об’єкти цивільної інфраструктури.