Росія масовано атакувала Запоріжжя: загинула дитина, в місті проблеми із газом (фото)

У ніч проти 10 жовтня росіяни атакували ударними дронами Запоріжжя. Загарбники били по приватному сектору та об'єктах інфраструктури.

Тривога у Запорізькій області тривала понад шість годин. Є постраждалі серед цивільного населення, поранений 7-річний хлопчик помер у лікарні. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни масовано атакували Запорізьку область Фото: Запорізька ОВА

Також загинув чоловік під час атаки на Василівський район. Тривогу відмінили тільки близько 7.30 ранку.

Ти часом у "Запоріжгаз" повідомляють, що в регіоні внаслідок обстрілу пошкоджені газові об'єкти, тому вкрай важливо тимчасово обмежити споживання природного газу.

"Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт. Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень. Просимо поставитися з розумінням до ситуації. Про відновлення стабільного газопостачання повідомимо додатково", - сказано у повідомленні.

Також у Запоріжжі наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС – у ОВА кажуть, що це попереджувальні заходи.

Рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 720 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

ворог ударив 5 ракетами по Запоріжжю.

війська РФ здійснили 6 авіаційних атак по Запоріжжю та Полтавці.

504 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Матвіївку, Червонодніпровку, Зарічне, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

3 обстріли з РСЗВ накрили Степове, Чарівне та Полтавку.

202 артудари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

"Надійшло 51 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури", - розповів Федорів.

Під ранок 10 жовтня росіяни повторно атакували Україну, застосувавши "Кинджали", балістику, КАБ та керовані авіаційні ракети.