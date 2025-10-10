Підтримайте нас RU
Росія масовано атакувала Запоріжжя: загинула дитина, в місті проблеми із газом (фото)

наслідки обстрілу в запорізькій області
Росіяни атакували Запорізьку область понад шість годин | Фото: Запорізька ОВА

У ніч проти 10 жовтня росіяни атакували ударними дронами Запоріжжя. Загарбники били по приватному сектору та об'єктах інфраструктури.

Тривога у Запорізькій області тривала понад шість годин. Є постраждалі серед цивільного населення, поранений 7-річний хлопчик помер у лікарні. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

запорізька область наслідки обстрілу
Росіяни масовано атакували Запорізьку область
Фото: Запорізька ОВА

Також загинув чоловік під час атаки на Василівський район. Тривогу відмінили тільки близько 7.30 ранку.

Ти часом у "Запоріжгаз" повідомляють, що в регіоні внаслідок обстрілу пошкоджені газові об'єкти, тому вкрай важливо тимчасово обмежити споживання природного газу.

"Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт. Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень. Просимо поставитися з розумінням до ситуації. Про відновлення стабільного газопостачання повідомимо додатково", - сказано у повідомленні.

Також у Запоріжжі наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС – у ОВА кажуть, що це попереджувальні заходи.

Рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 720 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

  • ворог ударив 5 ракетами по Запоріжжю.
  • війська РФ здійснили 6 авіаційних атак по Запоріжжю та Полтавці.
  • 504 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Матвіївку, Червонодніпровку, Зарічне, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
  • 3 обстріли з РСЗВ накрили Степове, Чарівне та Полтавку.
  • 202 артудари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

"Надійшло 51 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури", - розповів Федорів.

Нагадаємо, через ворожий обстріл в Києві частково зникло світло та водопостачання. Наслідки російської атаки на столицю зафіксовані у кількох районах. Ворожа атака пошкодила житлові об’єкти забудови та об’єкти цивільної інфраструктури.

Під ранок 10 жовтня росіяни повторно атакували Україну, застосувавши "Кинджали", балістику, КАБ та керовані авіаційні ракети.