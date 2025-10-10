Росія масовано атакувала Запоріжжя: загинула дитина, в місті проблеми із газом (фото)
У ніч проти 10 жовтня росіяни атакували ударними дронами Запоріжжя. Загарбники били по приватному сектору та об'єктах інфраструктури.
Тривога у Запорізькій області тривала понад шість годин. Є постраждалі серед цивільного населення, поранений 7-річний хлопчик помер у лікарні. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Також загинув чоловік під час атаки на Василівський район. Тривогу відмінили тільки близько 7.30 ранку.
Ти часом у "Запоріжгаз" повідомляють, що в регіоні внаслідок обстрілу пошкоджені газові об'єкти, тому вкрай важливо тимчасово обмежити споживання природного газу.
"Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт. Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень. Просимо поставитися з розумінням до ситуації. Про відновлення стабільного газопостачання повідомимо додатково", - сказано у повідомленні.
Також у Запоріжжі наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС – у ОВА кажуть, що це попереджувальні заходи.
Рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 720 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.
- ворог ударив 5 ракетами по Запоріжжю.
- війська РФ здійснили 6 авіаційних атак по Запоріжжю та Полтавці.
- 504 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Матвіївку, Червонодніпровку, Зарічне, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- 3 обстріли з РСЗВ накрили Степове, Чарівне та Полтавку.
- 202 артудари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
"Надійшло 51 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури", - розповів Федорів.
Нагадаємо, через ворожий обстріл в Києві частково зникло світло та водопостачання. Наслідки російської атаки на столицю зафіксовані у кількох районах. Ворожа атака пошкодила житлові об’єкти забудови та об’єкти цивільної інфраструктури.
Під ранок 10 жовтня росіяни повторно атакували Україну, застосувавши "Кинджали", балістику, КАБ та керовані авіаційні ракети.