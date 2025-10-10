Блекаут на лівому березі, проблеми з водою і пошкоджені будинки: наслідки атаки на Київ (фото, відео)

Уночі 10 жовтня у Києві лунали вибухи: росіяни масовано атакували місто "Шахедами" та балістичними ракетами. Через обстріл у столиці зафіксовано масштабне знеструмлення на лівому березі, а також є руйнування та постраждалі.

Наслідки російської атаки на столицю зафіксовані у кількох районах. Ворожа атака пошкодила житлові об’єкти забудови та об’єкти цивільної інфраструктури, повідомили під ранок у Telegram-каналі ДСНС України.

Руйнування житлових будинків зафіксовані у Печерському районі Києва. Там уламки збитих безпілотників спричинили пожежу у багатоповерховій будівлі. Працівникам ДСНС вдалося врятувати загалом 20 мешканців, ще 9 людей постраждали. 5 осіб перебувають під наглядом медиків.

Також у відомстві показали кадри наслідків атаки на Київ.

Міський голова Києва Віталій Кличко також повідомляв про наслідки російської атаки уночі 10 жовтня. Він зазначив, що окрім будинку у Печерському районі, постраждали також дев'ятиповерхівка у Голосіївському районі та кілька автомобілів. У дев'ятиповерхівці обійшлося без пожежі: уламки пошкодили фасад та вікна будівлі.

У Деснянському та Подільському районах столиці зафіксовано падіння уламків. У Деснянському їх виявили на відкритій території біля поліклініки, у Подільському — на відкритій території.

ЗМІ також показали вранці, як виглядає пошкоджений будинок у Печерському районі після пожежі.

Блекаут на лівому березі Києва: що відомо про ситуацію зі світлом

За інформацією Кличка, ситуація у Києві після російської атаки залишається складною. Однак мер запевнив, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Нагадаємо, перед цим влада повідомляла про масштабні перебої зі світлом та проблеми з водопостачанням на лівому березі, у Міненерго заявили про масовану атаку на українську енергетику.

У ЗМІ показали, як виглядав уночі лівий берег Києва після обстрілу.

У КМДА інформували, що у зв'язку з російською атакою рух поїздів метрополітену відбуватиметься за зміненим графіком. Зокрема відомо, що рух поїздів між станціями "Славутич" та "Червоний хутір" наразі неможливий через поточну ситуацію з електроживленням.

На офіційній сторінці Київської кільцевої електрички від "Укрзалізниці" Kyiv City Express у Telegram повідомили, що електричка курсуватиме відповідно до графіка.

"Можливі незначні затримки через пропуск пріоритетних поїздів, але ми їдемо далі", — йдеться у повідомленні.

У ДТЕК інформували вранці, що частина столиці залишилася без світла внаслідок атаки РФ. Однак енергетики вже працюють над відновленням електропостачання: спершу для об'єктів критичної інфраструктури столиці.

Масштаби завданих пошкоджень енергетики оцінять, як тільки дозволить безпекова ситуація, наголосили у відомстві.

Нагадаємо, уночі 10 жовтня росіяни масовано атакували Україну "Шахедами": вибухи пролунали у Запоріжжі, Києві, Дніпрі та Кременчуці.

Під ранок 10 жовтня росіяни повторно атакували Україну, застосувавши "Кинджали", балістику, КАБ та керовані авіаційні ракети.