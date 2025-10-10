Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": у Києві та області перебої зі світлом, де загроза ударів

Пізно увечері 9 жовтня та після опівночі росіяни масовано атакують Україну "Шахедами". Вибухи пролунали зокрема у Києві та області, внаслідок чого виникли перебої з електропостачанням.

Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА було оголошено у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях. Фокус зібрав, що відомо про нічний обстріл росіян.

Повітряну тривогу у столиці оголосили близько 23:20 години: моніторингові канали попередили про загрозу для столиці та низки інших областей. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" на сході Київщини західним курсом.

За даними моніторингового каналу monitor, у небі над Україною станом на 00:20 годину зафіксовано понад 100 російських "Шахедів" у низці областей.

monitor | приблизна карта руху "Шахедів" станом на 00:20 годину

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За інформацією міського голови Віталія Кличка, у столиці працювали сили протиповітряної оборони по ворожих дронах у небі.

Кореспондент Фокусу та місцеві канали повідомили, що у Київській області та деяких районах столиці почалися перебої зі світлом після атаки росіян. Журналіст Андрій Смолій зазначив, що ворожі "Шахеди" атакують ТЕЦ на Київщині.

Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі інформував, що у столиці можуть виникнути перебої зі світлом та водопостачанням внаслідок атаки росіян. Міський голова наголосив, що оперативні служби "готові до реагування" на зміни у ситуації.

Кореспондент Фокусу також повідомив, що вибухи пролунали у Кременчуці Полтавської області. Перед цим моніторингові канали попереджали про щонайменше 8 дронів курсом через місто.

Також вибухи було чутно у Дніпрі. Моніторингові канали попереджали про рух близько 10 дронів у напрямку міста.

Повітряна тривога в областях триває. Повітряні сили попереджали станом на 00:10 про загрозу для Києва, Харкова, Дніпра та Сум.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, уночі 7 жовтня росіяни атакували енергетику та залізницю України.

Також уночі 7 жовтня ворог вдарив по Сумах, внаслідок чого у частині міста зникло світло.