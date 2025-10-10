РФ атакувала Київ "Шахедами" і балістикою: палає житлова багатоповерхівка

Внаслідок нічної атаки росіян на Київ здійнялася пожежа у багатоповерховому будинку у Печерському районі столиці. Оперативні служби евакуюють мешканців. Влада повідомляє про постраждалих.

Загалом падіння уламків збитих ворожих безпілотників зафіксовано на кількох локаціях Києва. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Посадовець інформував, що падіння уламків зокрема зафіксовано у Подільському районі столиці.

Невдовзі Тимур Ткаченко уточнив, що внаслідок атаки у столиці, попередньо, зафіксовано руйнування у 6-поверховому житловому будинку у Печерському районі, куди впали уламки збитого безпілотника.

Також наслідки російської атаки зафіксовано у Голосіївському районі Києва. За словами голови КМВА, там пошкоджено фасади двох житлових будинків та два автомобілі.

Міський голова Віталій Кличко інформував, що у Печерському районі столиці уламки дронів влучили у житловий будинок. Невдовзі він уточнив, що там здійнялася пожежа на кількох поверхах.

Тимур Ткаченко близько 02:10 години уточнив, що у Печерському районі через російську атаку палає житловий 17-поверховий будинок. За його словами, там палають 6 та 7 поверхи будівлі, пошкоджень зазнала низка квартир. Оперативні служби евакуюють мешканців будинку заради безпеки.

Близько 02:30 години з'явилася інформація про постраждалих внаслідок атаки на Київ. За даними Кличка, у Печерському районі, попередньо, є щонайменше 2 постраждалих.

Нічна атака ЗС РФ продовжилася і близько 02:30: моніторингові канали попереджали про пуски балістичних ракет на столицю. У Києві пролунали вибухи.

Атака на Київщину

Додамо, що уночі під обстрілом також опинилася Київщина. Голова ОВА Микола Калашник повідомив, що у Броварському районі здійнялася пожежа у приватному будинку. Також займання зафіксовано у будівлі мінімаркету, додав чиновник.

Чиновник показав наслідки російського обстрілу.

ОВА | наслідки атаки на Київщину ОВА | наслідки атаки на Броварський район

Нагадаємо, моніторингові канали попереджали про близько 100 дронів у небі над Україною у ніч на 10 жовтня: у столиці та на Київщині зафіксовано перебої зі світлом після вибухів.

Також 9 жовтня мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що росіяни обстріляли поїзд на Чернігівщині.