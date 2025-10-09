РФ обстріляла поїзд на Чернігівщині: під удар потрапили люди, — мер Конотопа

Мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив про удар росіян по поїзду в районі села Халимонове Чернігівської області. За його словами, під удар потрапили люди. В "Укрзалізниці" спростували цю інформацію.

Related video

Про удар РФ по залізниці Чернігівської області повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін 9 жовтня у Telegram-каналі. Офіційної детальної інформації про російську атаку на поїзд на момент публікації новини не було.

"Халімоново… Потяг… Люди… Кац*пи — тв*рі!!!" — написав Артем Семеніхін.

В АТ "Укрзалізниця" заперечили, що росіяни завдали удару по пасажирському поїзду в Чернігівській області.

"Поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності. Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах "Укрзалізниці", — написала пресслужба компанії.

Зазначимо, в селі Халимонове Ніжинського району Чернігівської області знаходиться проміжна залізнична станція між станціями Бахмач-Пасажирський (11 км) та Конотоп (14 км).

Удар РФ по залізниці: що відомо

ЗС РФ вдарили по пасажирському поїзду в Шостці вдень 4 жовтня. Місцева влада повідомляла про близько 30 поранених. Віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів, що росіяни вдарили вдруге під час евакуації людей. В АТ "Укрзалізниця" розповіли, що серед постраждалих були троє дітей і касирка приміського поїзда.

Вночі 8 жовтня окупанти вдарили 12 "Шахедами" по залізничному ешелону в Ніжині Чернігівської області.