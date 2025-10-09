РФ обстреляла поезд на Черниговщине: под удар попали люди, — мэр Конотопа

Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил об ударе россиян по поезду в районе села Халимоново Черниговской области. По его словам, под удар попали люди. В АО "Укрзалізниця" опровергли эту информацию.

Об ударе РФ по железной дороге Черниговской области сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин 9 октября в Telegram-канале. Официальной детальной информации о российской атаке на поезд на момент публикации новости не было.

"Халимоново... Поезд... Люди... Кац*пы — тв*ри!!!" — написал Артем Семенихин.

В АО "Укрзалізниця" отрицают, что россияне нанесли удар по пассажирскому поезду в Черниговской области.

"Распространенная информация о попадании в пассажирский поезд на Черниговщине не соответствует действительности. Просим следить за новостями только на официальных ресурсах "Укрзалізниці", — написала пресс-служба компании.

Отметим, в селе Халимоново Нежинского района Черниговской области находится промежуточная железнодорожная станция между станциями Бахмач-Пассажирский (11 км) и Конотоп (14 км).

Удар РФ по железной дороге: что известно

ВС РФ ударили по пассажирскому поезду в Шостке днем 4 октября. Местные власти сообщали об около 30 раненых. Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что россияне ударили второй раз во время эвакуации людей. В АО "Укрзалізниця" рассказали, что среди пострадавших были трое детей и кассирша пригородного поезда.

Ночью 8 октября оккупанты ударили 12 "Шахедами" по железнодорожному эшелону в Нежине Черниговской области.