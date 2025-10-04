Атака на поезд в Шостке: россияне ударили второй раз во время эвакуации, пострадали трое детей (фото)

Россия во время обстрела Шостки Сумской области дважды ударила по железнодорожному вокзалу. Повторная атака произошла, когда с вокзала начали эвакуировать людей. Госпитализированы минимум 8 человек.

Первый удар по железнодорожному вокзалу Шостки пришелся на локомотив пригородного поезда "Терещенская — Новоград-Северский", а второй попал в электровоз поезда "Киев — Шостка". Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что в результате атаки россиян получили ранения и сотрудники "Укрзалізниці", и пассажиры.

Пострадавших доставили в медучреждения для оказания помощи. Других людей, которые были на вокзале во время обстрела Шостки, провели в укрытие под контролем спасателей — их эвакуируют после отбоя воздушной тревоги.

"Враг в очередной раз намеренно бьет по железнодорожной инфраструктуре и людям", — отметил Алексей Кулеба.

Пресс-служба АО "Укрзалізниця" рассказала, что медицинская помощь в больницах после удара по поездам "Терещенская — Новгород-Северский" и "Шостка — Киев" оказывается кассирше пригородного поезда и пострадавшим пассажирам, среди которых есть трое детей.

Офис Генерального прокурора Украины сообщил о начале расследования по факту ударов российских БПЛА по пассажирским поездам в Шостке в Сумской области. По информации следствия, около 11:50 беспилотник атаковал поезд, который на вокзале ожидал отправления, а через несколько минут, когда началась эвакуация пассажиров, по другому поезду ударил еще один дрон. По состоянию на 13:00 известно, что после обстрела Шостки госпитализированы по меньшей мере 8 пострадавших.

В АО "Сумыоблэнерго" также сообщили, что 4 октября россияне атаковали критическую инфраструктуру в Сумской области, из-за чего город Шостка и частично Шосткинский район были обесточены.

На момент публикации новости воздушная тревога в Шосткинском районе Сумской области продолжается.

Обстрел Шостки: что известно об ударе по поезду

ВС РФ ударили по пассажирскому поезду в Шостке днем 4 октября. Врио главы Шосткинской районной военной администрации Оксана Тарасюк рассказывала, что из-за российской атаки пострадали около 30 человек. Президент Украины Владимир Зеленский назвал вражеский обстрел Шостки террором гражданских и призвал мир к реакции.

Напомним, ночью 2 октября россияне массированно ударили по депо "Укрзалізниці" в Одессе дронами. Во время обстрела получил ранения машинист поезда.