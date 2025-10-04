Россияне ударили по пассажирскому поезду в Шостке: пострадали десятки людей (видео)

Россияне 4 октября ударили по железнодорожному вокзалу в Шосткинской громаде и попали в пассажирские вагоны поезда сообщения "Шостка-Киев". В результате удара пострадали около 30 людей.

О последствиях атаки на Шостку председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил в 12:05. По его словам, враг умышленно целился по гражданской инфраструктуре.

"На месте работают спасатели, медики и все экстренные службы. Развертывается оперативный штаб. Людям оказывается необходимая помощь, продолжается спасательная операция", — сообщил Олег Григоров.

И.о. председателя Шосткинской районной военной администрации Оксана Тарасюк рассказала "Суспільному", что из-за атаки на Шостку пострадали около 30 человек — раненых доставили в больницу. В результате удара в вагоне вспыхнул пожар, пока атака на общину продолжается.

Власти сообщают, что масштабы разрушений и количество пострадавших уточняется.

Атака на Шостку: реакция Зеленского

Атаку на Шостку прокомментировал также президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, предварительно на месте обстрела находились и работники "Укрзалізниці", и пассажиры поезда. Пострадали десятки людей.

"Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. И это террор, который мир не имеет права игнорировать", — отметил президент.

Напомним, в ночь на 2 октября россияне массированно ударили по депо "Укрзалізниці" в Одессе. Пострадали машинист поезда и житель соседнего дома, на месте атаки вспыхнул пожар.

После атаки на Сумскую область 1 октября возникли обесточивания, что привело к задержке ряда поездов. Тогда в "Укрзалізниці" сообщали, что во время обстрелов ВС РФ в зависимости от того, где остановился поезд, пассажиры находятся в укрытиях на вокзалах или остаются в вагонах.

В ночь на 30 сентября во время российского обстрела в Черниговской области пострадал вагон с зерном.