Самый мощный обстрел с 2022 года: в Черниговской области за ночь зафиксировали десятки ударов "Шахедами" (фото)

Россия в ночь на 30 сентября осуществила массированную атаку дронами на Черниговскую область. Больше всего пострадали Бобровицы, где зафиксировано около 20 ударов, в результате которых без света остались более 26 тысяч абонентов, повреждены объекты инфраструктуры и частные здания.

Related video

Как рассказал "Суспільному" председатель Бобровицкой общины Геннадий Иванюк, удары продолжались с 20:00 29 сентября до 05:00 30 сентября. Он отметил, что это самая мощная атака на город с начала полномасштабного вторжения. По его словам, среди гражданского населения погибших и раненых нет, однако энергоснабжение восстанавливается лишь частично — сейчас громада обеспечивает себя благодаря альтернативным источникам.

Черниговская областная прокуратура уточнила, что в результате ночных обстрелов подверглись разрушениям промышленное предприятие, а также объекты критической и транспортной инфраструктуры. В частности, поврежден вагон с зерном. В ведомстве сообщили об открытии уголовного производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

ВС РФ массированно атаковали город Бобровицу Нежинского района Фото: Facebook ВС РФ массированно атаковали город Бобровицу Нежинского района Фото: Facebook

АО "Черниговоблэнерго" подтвердило, что в результате атаки без электроэнергии остались более 26 тысяч потребителей в Бобровице и окружающих селах. Специалисты уже начали ремонтные работы, но их выполняют с учетом ситуации с безопасностью, ведь объекты энергетической инфраструктуры остаются мишенью российских войск.

"Энергетики уже приступили к восстановлению, однако выполняться оно будет с учетом ситуации с безопасностью", — говорится в публикации.

Кроме этого, начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что только за минувшие сутки область подверглась 20 атакам беспилотников. Взрывы прогремели в 13 населенных пунктах, среди которых Нежинский, Корюковский и Новгород-Северский районы. На Нежинщине зафиксировано попадание по энергетическому объекту, после чего возник пожар, который удалось ликвидировать. Чаус подчеркнул, что энергетики работают над восстановлением подачи света, однако масштабы повреждений значительны.

Напомним, что в ночь на 30 сентября ВС РФ атаковали беспилотником жилой дом в Сумской области, где жила семья с двумя маленькими детьми. Супруги и двое их сыновей погибли от удара.

Также Фокус писал, что из-за ударов российской армии по критической инфраструктуре и необходимости проведения неотложных ремонтных работ в Сумской области временно будут обесточены потребители в нескольких общинах.