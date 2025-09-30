Оккупанты ударили дроном по дому на Сумщине: погибла целая семья с двумя детьми

Россияне в ночь на 30 сентября атаковали беспилотником жилой дом в Сумской области, где жила семья с двумя маленькими детьми. Супруги и двое их сыновей погибли от удара.

О трагических последствиях российского удара по Сумской области сообщил утром 30 сентября председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Он рассказал, что спасатели деблокировали из-под завалов дома тела погибшей семьи в Чернетчине: двух родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

"Этой ночью враг прицельно ударил ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернетчина Краснопольской громады. В этом доме жили супруги с двумя маленькими детьми. К сожалению, спастись не удалось никому", — написал глава ОГА и выразил соболезнования родным и близким семьи.

В Национальной полиции Украины рассказали по состоянию на 8:00 30 сентября, что в течение предыдущих суток россияне 27 раз обстреляли 22 населенных пункта в приграничных общинах Сумской области. Кроме семьи из четырех человек в Чернетчине, известно о еще одном погибшем в результате вражеских ударов жителе области.

В Сумской области от российских обстрелов пострадали гражданские лица Фото: Национальная полиция Полиция задокументировала российские обстрелы жилых домов на Сумщине Фото: Национальная полиция

Повреждения получил многоквартирный дом, частные здания, автомобиль и помещение коммунального предприятия. Правоохранители задокументировали преступления оккупантов и открыли уголовные производства по фактам обстрелов.

Россияне в Сумской области обстреляли жилые дома Фото: Национальная полиция

Напомним, во время атаки на Киев в ночь на 28 сентября было повреждено здание Института кардиологии, погибли медсестра и пациент.

В Соломенском районе Киева 28 сентября во время российской атаки погибла 12-летняя девочка.