Окупанти вдарили дроном по будинку на Сумщині: загинула ціла родина з двома дітьми

Росіяни в ніч на 30 вересня атакували безпілотником житловий будинок в Сумській області, де жила родина з двома маленькими дітьми. Подружжя та двоє їхніх синів загинули від удару.

Про трагічні наслідки російського удару по Сумській області повідомив уранці 30 вересня голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Він розповів, що рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіла загиблої родини в Чернеччині: двох батьків і їхніх синів 6 і 4 років.

"Цієї ночі ворог прицільно вдарив ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади. У цьому домі мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому", — написав голова ОВА та висловив співчуття рідним і близьким родини.

В Національній поліції України розповіли станом на 8:00 30 вересня, що протягом попередньої доби росіяни 27 разів обстріляли 22 населених пункти у прикордонних громадах Сумської області. Окрім родини з чотирьох людей у Чернеччині, відомо про ще одного загиблого внаслідок ворожих ударів жителя області.

В Сумській області від російських обстрілів постраждали цивільні Фото: Національна поліція Поліція задокументувала російські обстріли житлових будинків на Сумщині Фото: Національна поліція

Пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок, приватні будівлі, автомобіль і приміщення комунального підприємства. Правоохоронці задокументували злочини окупантів і відкрили кримінальні провадження за фактами обстрілів.

Росіяни в Сумській області обстріляли житлові будинки Фото: Національна поліція

Нагадаємо, під час атаки на Київ у ніч на 28 вересня було зазнала пошкоджень будівля Інституту кардіології, загинули медсестра та пацієнт.

В Солом'янському районі Києва 28 вересня під час російської атаки загинула 12-річна дівчинка.