Несуть квіти та іграшки: кияни вшановують загиблу під час російської атаки 12-річну дівчинку

До будинку у Соломʼянському районі Києва, у якому загинула 12-річна дівчинка Саша, люди несуть іграшки, квіти та лампади.

"Прильот" стався просто у квартиру, де мешкала дівчинка, розповіла "Радіо Свобода" сусідка Людмила.

"Така дитинка в них весела — спортом, англійською займалася. Така активна", — розповіла жінка, зазначивши, що сім'я перебувала у Канаді, але повернулася на батьківщину з-за кордону перед навчальним роком.

Мама загиблої дівчинки, як повідомляється, наразі перебуває в лікарні. А у пошкодженому житловому будинку, де частково обвалилися перекриття, розбирають завали.

Міністр МВС Ігор Клименко повідомляв, що неповнолітню дитину притиснуло бетонною плитою.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок масованої атаки ворога на Київ загинуло четверо людей, 14 постраждалих, один із них у важкому стані.

Своєю чергою міністерство оборони Росії заявило, що сьогодні вночі окупаційні війська нібито завдавали масованого удару по підприємствах військово-промислового комплексу України.

"Мета удару досягнута, всі призначені об'єкти уражені", — йдеться в повідомленні МО РФ.

Фокус писав, що внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлю Інституту кардіології у Києві. У медичному закладі загинули медсестра та пацієнт.

Загалом у столиці було пошкоджено понад 15 локацій.

Нагадаємо, рівно місяць тому Росія також здійснила масований обстріл Києва, внаслідок чого тоді загинуло 23 людей, четверо з них діти. Постраждало понад 60 осіб й пошкодження отримали 225 житлових будинків.