Несут цветы и игрушки: киевляне чтят погибшую во время российской атаки 12-летнюю девочку

К дому в Соломенском районе Киева, в котором погибла 12-летняя девочка Саша, люди несут игрушки, цветы и лампады.

"Прилет" произошел прямо в квартиру, где жила девочка, рассказала "Радио Свобода" соседка Людмила.

"Такой ребенок у них веселый — спортом, английским занимался. Такой активный", — рассказала женщина, отметив, что семья находилась в Канаде, но вернулась на родину из-за границы перед учебным годом.

Мама погибшей девочки, как сообщается, сейчас находится в больнице. А в поврежденном жилом доме, где частично обвалились перекрытия, разбирают завалы.

Министр МВД Игорь Клименко сообщал, что несовершеннолетнего ребенка прижало бетонной плитой.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате массированной атаки врага на Киев погибли четыре человека, 14 пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.

В свою очередь министерство обороны России заявило, что сегодня ночью оккупационные войска якобы наносили массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

"Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", — говорится в сообщении МО РФ.

Фокус писал, что в результате российской атаки было повреждено здание Института кардиологии в Киеве. В медицинском учреждении погибли медсестра и пациент.

Всего в столице было повреждено более 15 локаций.

Напомним, ровно месяц назад Россия также осуществила массированный обстрел Киева, в результате чего тогда погибли 23 человека, четверо из них дети. Пострадало более 60 человек и повреждения получили 225 жилых домов.