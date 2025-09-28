Последствия массированной атаки россиян на Киев: много разрушений, есть погибшие и раненые (фото)

В Киеве в результате массированной атаки россиян с 27 на 28 сентября повреждено более 15 локаций, пока известно о четырех погибших, среди которых несовершеннолетний ребенок.

Известно о последствиях атаки в Дарницком, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Днепровском районах, часть из которых является возгоранием автомобилей во дворах домов, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, сейчас точно подтверждено до десяти раненых, также, предварительно, известно о трех погибших, в том числе о 12-летней девочке.

В свою очередь городской голова Виталий Кличко сообщил, что последствия вражеского обстрела зафиксированы на почти 20-ти локациях в 6-ти районах города.

Восемь человек пострадали, сообщил он, добавив, что 7 из них медики госпитализировали, а одной женщине оказали помощь на месте.

В Соломенскомрайоне, в пятиэтажке, где произошло частичное разрушение, спасатели деблокируют обнаруженное тело женщины. Также там произошло частичное разрушение и пожар на верхних этажах 5-ти этажного жилого дома. В результате атаки произошел пожар на 3-4 этажах государственного медучреждения и падение обломков на частную усадьбу и нежилую застройку. В результате падения обломков произошел пожар на АЗС.

В Дарницком районе обломки БпЛА упали на припаркованные авто, на проезжую часть, территорию детсада и частную усадьбу.

В Святошинском районе обломки упали на двухэтажное нежилое здание, где произошел пожар. Его уже ликвидировали. Также в Святошинском районе падение обломков зафиксировали во дворе жилого дома и на открытой территории.

В Голосеевском районе произошло падение обломков БпЛА на три частных жилых дома.

В Днепровском районе падение обломков БпЛА вызвало возгорание автомобилей на парковке. Пожар ликвидировали.

В Оболонском районе обломки упали на нескольких локациях, в частности, на нежилую застройку и возле жилых домов.

В ГСЧС также сообщили о последствиях атаки. В Соломенском районе произошло попадание в пятиэтажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание на 3 и 4 этаже с частичным разрушением. Из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки. Спасены 3 человека, один человек травмирован.

Также произошло попадание в здание Института кардиологии. На месте происшествия спасатели обнаружили тела двух погибших.

Позже Тимур Ткаченко уточнил, что на одной из локаций обнаружено тело погибшего. Таким образом известно о 4 жертвах российской атаки.

Тем временем телеграмм-каналы публикуют последствия российской атаки. В частности появилось фото обломков сбитой ракеты, которая лежит посреди дороги.

Также сообщается о "прилете" в Софиевской Борщаговке под Киевом.

Значительные разрушения претерпел жилой комплекс в Петропавловской Борщаговке, где продолжаются работы по ликвидации последствий, сообщили в ГСЧС.

Сейчас пострадавшим оказывается помощь, а информация о погибших уточняется.

Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки ударных дронов типа "шахед". Также в небо взлетали носители крылатых ракет МиГ-31 и Ту-95мс.

Уже под утро российские оккупационные войска нанесли удар дронами и крылатыми ракетами по Киеву.