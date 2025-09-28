Россияне атакуют Украину шахедами и крылатыми ракетами: в воздухе 7 бортов Ту-95мс

В ночь на 28 сентября российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки ударных дронов типа "шахед", в результате чего в большинстве регионов объявляли воздушную тревогу.

Также в небо взлетали носители крылатых ракет МиГ-31 и Ту-95мс, сообщали Воздушные силы ВСУ.

"Основная часть ударных БпЛА осуществляют перемещение в воздушном пространстве: Черкасской, Киевской и Полтавской областей!", — говорилось в сообщении, обнародованном в половине 4 ночи.

В то же время мониторинговые телеграмм-каналы сообщали, что россияне подняли в небо по меньшей мере семь бортов ТУ-95мс.

"Враг вероятно выполнил пуск крылатых ракет воздушного базирования Х-101 из района Саратовской области РФ. Был ли пуск выполнен фактически, или это имитация узнаем через час, около 05:00", — объясняли мониторы.

Эту информацию подтвердили в ВС ВСУ, добавив, что они осуществили пуски.

"Вероятно осуществлены пуски крылатых ракет бортами Ту-95 в районе Энгельса", — отметили в ВСУ ВСУ.

Воздушную тревогу объявляли на территории всей Украины, когда состоялся взлет МиГ-31 с аэродрома Оленья, однако постепенно сигнал тревоги отменили в некоторых регионах.

Впоследствии мониторы сообщили, что оккупанты осуществили пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.

На момент публикации материала сообщений о поражении гражданской или критически важной инфраструктуры не было.

Напомним, в ночь на 28 сентября россияне четыре раза ударили по Запорожью, в результате чего была разрушена АЗС.

26 сентября россияне ударили дроном по торговому центру в Харькове.