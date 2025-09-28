Росіяни атакують Україну шахедами та крилатими ракетами: в повітрі 7 бортів Ту-95мс
У ніч на 28 вересня російські окупаційні війська запустили у бік України десятки ударних дронів типу "шахед", внаслідок чого у більшості регіонів оголошували повітряну тривогу.
Також у небо злітали носії крилатих ракет МіГ-31 та Ту-95мс, повідомляли Повітряні сили ЗСУ.
"Основна частина ударних БпЛА здійснюють переміщення в повітряному просторі: Черкащини, Київщини та Полтавщини!", — йшлося у повідомленні, оприлюдненому о пів на 4 ночі.
Водночас моніторингові телеграм-канали повідомляли, що росіяни підняли у небо щонайменше сім бортів ТУ-95мс.
"Ворог ймовірно виконав пуск крилатих ракет повітряного базування Х-101 з району Саратовської області РФ. Чи був пуск виконаний фактично, чи це імітація дізнаємось за годину, близько 05:00", — пояснювали монітори.
Цю інформацію підтвердили у ПС ЗСУ, додавши, що вони здійснили пуски.
"Ймовірно здійснено пуски крилатих ракет бортами Ту-95 в районі Енгельсу", — наголосили в ПСУ ЗСУ.
Повітряну тривогу оголошували на території всієї України, коли відбувся злет МіГ-31 з аеродрому Оленья, проте поступово сигнал тривоги скасували у деяких регіонах.
Згодом монітори повідомили, що окупанти здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.
На момент публікації матеріалу повідомлень про ураження цивільної чи критично інфраструктури не було.
Нагадаємо, у ніч на 28 вересня росіяни чотири рази вдарили по Запоріжжю, внаслідок чого була зруйнована АЗС.
26 вересня росіяни вдарили дроном по торговому центру в Харкові.