Росіяни атакують Україну шахедами та крилатими ракетами: в повітрі 7 бортів Ту-95мс

У ніч на 28 вересня російські окупаційні війська запустили у бік України десятки ударних дронів типу "шахед", внаслідок чого у більшості регіонів оголошували повітряну тривогу.

Related video

Також у небо злітали носії крилатих ракет МіГ-31 та Ту-95мс, повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

"Основна частина ударних БпЛА здійснюють переміщення в повітряному просторі: Черкащини, Київщини та Полтавщини!", — йшлося у повідомленні, оприлюдненому о пів на 4 ночі.

Водночас моніторингові телеграм-канали повідомляли, що росіяни підняли у небо щонайменше сім бортів ТУ-95мс.

"Ворог ймовірно виконав пуск крилатих ракет повітряного базування Х-101 з району Саратовської області РФ. Чи був пуск виконаний фактично, чи це імітація дізнаємось за годину, близько 05:00", — пояснювали монітори.

Цю інформацію підтвердили у ПС ЗСУ, додавши, що вони здійснили пуски.

"Ймовірно здійснено пуски крилатих ракет бортами Ту-95 в районі Енгельсу", — наголосили в ПСУ ЗСУ.

Повітряну тривогу оголошували на території всієї України, коли відбувся злет МіГ-31 з аеродрому Оленья, проте поступово сигнал тривоги скасували у деяких регіонах.

Згодом монітори повідомили, що окупанти здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

На момент публікації матеріалу повідомлень про ураження цивільної чи критично інфраструктури не було.

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня росіяни чотири рази вдарили по Запоріжжю, внаслідок чого була зруйнована АЗС.

26 вересня росіяни вдарили дроном по торговому центру в Харкові.