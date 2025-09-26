Росіяни вдарили дроном по ТЦ в Харкові: є постраждалі (фото)
Росіяни вдень 26 вересня завдали удару по Харкову та влучили в будівлю меблевого магазину. Наразі відомо про чотирьох постраждалих жінок.
Про удар по Харкову розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він повідомив, що російський безпілотний літальний апарат влучив у дах меблевого магазину в Київському районі.
Станом на 18:16 було відомо про чотирьох постраждалих.
"Медики надають всю необхідну допомогу. На місці працюють підрозділи ДСНС", — повідомив Синєгубов.
В ДСНС розповіли про влучання ворожого дрона в дах меблевого магазину, внаслідок якого були пошкоджені металева покрівля та меблі. За даними рятувальників, постраждали чотири жінки.
"Пожежі не було. Рятувальники обстежили пошкоджену покрівлю та приміщення магазину", — доповіли в ДСНС.
Про "приліт" ворожого БПЛА у Харкові повідомляв також міський голова Ігор Терехов о 17:36 і зазначав, що попередньо удар було завдано "Молнією" у Київському районі. За кілька хвилин він підтвердив удар по даху одного з ТЦ.
Крім того, за даними міського голови, під час удару зазнав пошкоджень муніципальний автобус з пасажирами. За попередньою інформацією, постраждалих не було.
Удари по Харкову: що відомо
Удень 16 вересня російські "Шахеди" вдарили по Харкову вперше після тижневої перерви. Постраждали троє людей та історична будівля в центрі міста.
Під масованим обстрілом ЗС РФ Харків був увечері 23 вересня. Місто знову атакували "Шахеди", міський голова Ігор Терехов повідомляв про 16 "прильотів". В деяких районах Харкова почалися перебої з електропостачанням.