Россияне ударили дроном по ТЦ в Харькове: есть пострадавшие (фото)

Россияне днем 26 сентября нанесли удар по Харькову и попали в здание мебельного магазина. Известно о четырех пострадавших женщинах.

Об ударе по Харькову рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он сообщил, что российский беспилотный летательный аппарат попал в крышу мебельного магазина в Киевском районе.

По состоянию на 18:16 было известно о четырех пострадавших.

"Медики оказывают всю необходимую помощь. На месте работают подразделения ГСЧС", — сообщил Синегубов.

В ГСЧС рассказали о попадании вражеского дрона в крышу мебельного магазина, в результате которого были повреждены металлическая кровля и мебель. По данным спасателей, пострадали четыре женщины.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Харькова 26 сентября Фото: ГСЧС Российский дрон повредил металлическую кровлю магазина в Харькове Фото: ГСЧС

"Пожара не было. Спасатели обследовали поврежденную кровлю и помещение магазина", — доложили в ГСЧС.

Россияне во время воздушной атаки на Харьков попали в мебельный магазин Фото: ГСЧС ГСЧС оказали помощь пострадавшим от атаки на Харьков 26 сентября Фото: ГСЧС

О "прилете" вражеского БПЛА в Харькове сообщал также городской голова Игорь Терехов в 17:36 и отмечал, что предварительно удар был нанесен "Молнией" в Киевском районе. Через несколько минут он подтвердил удар по крыше одного из ТЦ.

Кроме того, по данным городского головы, во время удара получил повреждения муниципальный автобус с пассажирами. По предварительной информации, пострадавших не было.

Городской голова Харькова сообщил об ударе БПЛА по торговому центру Фото: скриншот

Удары по Харькову: что известно

Днем 16 сентября российские "Шахеды" ударили по Харькову впервые после недельного перерыва. Пострадали три человека и историческое здание в центре города.

Под массированным обстрелом ВС РФ Харьков был вечером 23 сентября. Город снова атаковали "Шахеды", городской голова Игорь Терехов сообщал о 16 "прилетах". В некоторых районах Харькова начались перебои с электроснабжением.