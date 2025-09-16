"Шахеды" ударили по Харькову впервые за неделю: ВС РФ обстреляли историческое здание в центре (фото)

Днем 16 сентября оккупанты атаковали центр Харькова "Шахедами": под удар попал район рынка, пострадали три человека.

Днем 16 сентября российская армия атаковала Харьков "Шахедами", в результате взрывов пострадали три человека. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его данным, прилет дрона пришелся на границе Слободского и Основянского районов города.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, россияне атаковали город несколькими БПЛА, часть из них удалось сбить. В Слободском районе повреждена крыша и одно из перекрытий двухэтажного административного здания.

Пострадали два человека, которые в момент удара находились на улице. Данный объект не имел отношения к военной или оборонной промышленности.

Харьков прожил 7 дней без обстрела

"Это исключительно гражданское здание в центральной части города. Очевидно, что целью врага было поражение максимального количества мирных людей", — отметил глава ОВА.

Позднее Терехов в интервью "Суспільному" рассказал, что "Шахед" ударил по учебному заведению. Здание является ценной исторической постройкой.

"К счастью, жертв нет, но три человека обратились к врачам за медицинской помощью. Работают пожарные. Удалось локализовать пожар на крыше. Рядом расположен рынок, где очень многие находились", — сообщил мэр.

Местніе паблики распространили видео прилета дрона в один из корпусов Национального фармацевтического университета возле Конного рынка.

Терехов 15 сентября писал, что Харьков прожил 7 дней без обстрела. Однако он предупредил, что война продолжается, а враг — циничный и безжалостный.

"Угроза с неба никуда не исчезла. Очень хочется верить, что такая тихая динамика — без атак, без человеческих потерь и без новых разрушений — снова станет нормой жизни харьковчан", — подчеркнул он.

За неделю воздушная тревога в Харькове суммарно продолжалась почти 37 часов. В области этот показатель выше — более 80 часов.

Напомним, в Харькове подготовили семь подземных школ для обучения оффлайн. С этой целью в городе переоборудовали шесть станций метро.

Россияне 18 августа ударили "Шахедами" по жилой многоэтажке в Индустриальном районе Харькова. В результате атаки погиб маленький ребенок.