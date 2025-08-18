Удар "Шахедом" по жилому дому в Харькове: число погибших и раненых увеличилось (фото)

Российские военные атаковали "Шахедами" жилую многоэтажку в Индустриальном районе Харькова. Погибли люди, в том числе маленький ребенок.

Related video

В результате атаки оккупантов погибли трое человек, еще около 20 получили ранения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"К сожалению, найдено тело еще одного человека, убитого вражеским "Шахедом". Всего погибших трое", — сообщил он.

Кроме этого, по состоянию на 6:24 мер писал о 17 пострадавших, среди которых шестеро детей. По данным полиции Харьковской области, 18 человек обратились за помощью к медикам после ударов ВС РФ по Харькову.

В Индустриальном районе продолжается аварийно-спасательная операция.

Индустриальный район Харькова пострадал от атаки "Шахедами"

Спасатели достали из-под завалов женщину, которая может быть матерью погибшего мальчика, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Напомним, российская армия также нанесла удар по Харькову баллистической ракетой поздно вечером 17 августа. Повреждено минимум 12 жилых многоэтажек.

Фокус ранее писал об атаке ВС РФ ударным дроном по мебельному магазину в Киевском районе Харькова 9 августа. В тот день ранения получила 17-летняя девушка.