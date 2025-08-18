Удар "Шахедом" по житловому будинку в Харкові: кількість загиблих і поранених збільшилася (фото)

Російські військові атакували "Шахедами" житлову багатоповерхівку в Індустріальному районі Харкова. Загинули люди, зокрема маленька дитина.

Унаслідок атаки окупантів загинули троє людей, ще близько 20 дістали поранення. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"На жаль, знайдено тіло ще однієї людини, вбитої ворожим "Шахедом". Загалом загиблих троє", — повідомив він.

Крім цього, станом на 6:24 мер писав про 17 постраждалих, серед яких шестеро дітей. За даними поліції Харківської області, 18 осіб звернулися по допомогу до медиків після ударів ЗС РФ по Харкову.

В Індустріальному районі триває аварійно-рятувальна операція.

Індустріальний район Харкова постраждав від атаки "Шахедами"

Рятувальники дістали з-під завалів жінку, яка може бути матір'ю загиблого хлопчика, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Нагадаємо, російська армія також завдала удару по Харкову балістичною ракетою пізно ввечері 17 серпня. Пошкоджено щонайменше 12 житлових багатоповерхівок.

Фокус раніше писав про атаку ЗС РФ ударним дроном по меблевому магазину в Київському районі Харкова 9 серпня. Того дня поранення дістала 17-річна дівчина.