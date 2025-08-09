У Харкові дрон ЗС РФ ударив по меблевому магазину: багато поранених

У Київському районі Харкова російський ударний дрон влучив у меблевий магазин. Серед постраждалих — 17-річна дівчина.

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих через атаку окупантів, повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких — 17-річна дівчина. Чотирьох поранених жінок госпіталізували. Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про шістьох постраждалих.

Медики надають їм допомогу, на місці вибуху також працюють екстрені служби. Судячи з кадрів, які публікують місцеві Telegram-канали, БПЛА влучив у дах магазину і пробив його.

Пізніше цей факт підтвердив речник ДСНС Харківської області Євген Василенко. Після удару на місці не було завалів і пожеж.

Моніторингові пабліки писали про приліт БПЛА невідомого типу, який локаційно не фіксувався. Після цього росіяни запустили дрон "Блискавка" курсом на село Циркуни та північні райони Харкова.

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня міста України були атаковані російськими дронами типу "Шахед". Вибухи чули, зокрема, в Харкові.

Наприкінці липня російська армія вдарила двома БПЛА по Шевченківському та Слобідському району Харкова. Того дня шестеро людей загинули.