В Харькове дрон ВС РФ ударил по мебельному магазину: много раненых
В Киевском районе Харькова российский ударный дрон попал в мебельный магазин. Среди пострадавших — 17-летняя девушка.
В настоящее время известно о пяти пострадавших из-за атаки оккупантов, сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В настоящее время известно о пяти пострадавших, среди которых — 17-летняя девушка. Четверо раненых женщин госпитализировали. В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о шести пострадавших.
Медики оказывают им помощь, на месте взрыва также работают экстренные службы. Судя по кадрам, которые публикуют местные Telegram-каналы, БПЛА угодил в крышу магазина и пробил ее.
Позже этот факт подтвердил спикер ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко. Поcле удара на месте не было завалов и пожаров.
Мониторинговые паблики писали о прилете БПЛА неизвестного типа, который локационно не фиксировался. После этого россияне запустили дрон "Молния" курсом на село Циркуны и северные районы Харькова.
Напомним, в ночь на 8 августа города Украины были атакованы российскими дронами типа "Шахед". Взрывы слышали, в том числе, в Харькове.
В конце июля российская армия ударила двумя БПЛА по Шевченковскому и Слободскому району Харькова. В тот день шесть человек погибли.