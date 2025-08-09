В Харькове дрон ВС РФ ударил по мебельному магазину: много раненых

В Киевском районе Харькова российский ударный дрон попал в мебельный магазин. Среди пострадавших — 17-летняя девушка.

В настоящее время известно о пяти пострадавших из-за атаки оккупантов, сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В настоящее время известно о пяти пострадавших, среди которых — 17-летняя девушка. Четверо раненых женщин госпитализировали. В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о шести пострадавших.

Медики оказывают им помощь, на месте взрыва также работают экстренные службы. Судя по кадрам, которые публикуют местные Telegram-каналы, БПЛА угодил в крышу магазина и пробил ее.

Позже этот факт подтвердил спикер ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко. Поcле удара на месте не было завалов и пожаров.

Мониторинговые паблики писали о прилете БПЛА неизвестного типа, который локационно не фиксировался. После этого россияне запустили дрон "Молния" курсом на село Циркуны и северные районы Харькова.

Напомним, в ночь на 8 августа города Украины были атакованы российскими дронами типа "Шахед". Взрывы слышали, в том числе, в Харькове.

В конце июля российская армия ударила двумя БПЛА по Шевченковскому и Слободскому району Харькова. В тот день шесть человек погибли.