Россияне атаковали Киевскую область "шахедами": взрывалось также в Харькове и Одессе, что известно

В ночь на 8 августа российские оккупационные войска запустили в сторону Украины ударные дроны типа "шахед". Взрывы раздавались в Харькове, Одессе и Киевской области.

Под ударом в частности оказался Бучанский район Киевской области, сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.

"К сожалению, уже есть информация, что в результате вражеской атаки травмированы три женщины 16, 56 и 80 лет. Предварительно, ранения не значительные", — говорится в сообщении.

В КОВА уточнили, что в результате российской атаки возникли пожары в частном секторе.

"Есть поврежденные дома. На местах уже работают все службы", — отметили в КОВА.

Взрывы в Харькове и Одессе

Кроме того, о взрывах в Харькове еще до полуночи сообщал городской голова Игорь Терехов.

"Харьков подвергся атаке вражеским дроном "шахед" — в городе прогремели взрывы", — написал Терехов.

А позже он пояснил, что в результате атаки в Салтовском районе города возник пожар на гражданском предприятии.

В то же время после двух ночи звуки взрывов были слышны в Одессе, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Отметим, что корреспондент Фокуса также сообщал о взрывах в Кременчуге и за пределами этого города.

На момент публикации материала информации о последствиях вражеских атак в Харькове и Одессе, а также о пострадавших в этих городах не было.

Напомним, 7 августа российский ТАСС сообщил, что ВС РФ планируют удар по Краматорску, а целью может стать роддом.

В ночь на 7 августа ВС РФ атаковали Днепропетровскую область дронами.