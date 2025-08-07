ВС РФ атаковали Днепропетровскую область: 4 человека пострадали, повреждена гражданская инфраструктура

В ночь на 7 августа ВС РФ атаковали Днепропетровскую область дронами. Хотя силы ПВО уничтожили большинство беспилотников, есть пострадавшие и значительные повреждения гражданской инфраструктуры в нескольких районах области.

Ночью над Днепропетровской областью силы противовоздушной обороны сбили 33 вражеских беспилотника. Однако несмотря на эффективную работу ПВО, есть последствия от падения обломков и попаданий, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В Днепре пострадали четыре человека — двое из них, 43-летний мужчина и 69-летняя женщина, находятся в больнице в состоянии средней тяжести. В городе зафиксировано несколько пожаров: горели административное здание и автомобили. Уничтожено 12 машин, еще 17 получили повреждения. Пострадали по меньшей мере 8 жилых домов, один частный дом разрушен полностью. Также повреждена инфраструктура на территории транспортного предприятия.

Удар беспилотников по Днепропетровской области Фото: Сергей Лысак / Telegram

В Павлограде из-за атаки загорелись дачный дом и автомобиль. В Криворожском районе сгорело нежилое здание, а в самом Кривом Роге — модульное жилье.

В Синельниковском районе огонь охватил крышу лицея и сухую растительность. Ударам подверглись частный дом и легковой автомобиль.

На Никопольщине оккупанты вели огонь артиллерией и применяли дроны-камикадзе. Пострадали районный центр, а также территории Марганецкой, Мировской и Покровской громад. В результате — повреждены восемь частных домов, многоэтажка, админздание, объекты инфраструктуры и предприятие. Отдельно сообщается о пожаре в местной библиотеке.

Атака на Днепр: что известно

Напомним, воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена около 00:20 часов из-за угрозы ударных БпЛА. На Днепр летело более 20 ударных беспилотников. В городе прогремела серия мощных взрывов, в результате атаки поднялся пожар.

Фокус также писал, что 6 августа глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что ВС РФ повредили дронами магистральный газопровод в Одесской области во время массированной атаки.