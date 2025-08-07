Раздавался взрыв за взрывом: россияне массированно атаковали Днепр дронами, что известно

Ночью 7 августа российская армия нанесла массированный удар по Днепру беспилотниками: в городе прогремела серия мощных взрывов, в результате атаки поднялся пожар.

Related video

По данным мониторинговых каналов, на Днепр летело более 20 ударных беспилотников. Фокус собрал информацию о ночной массированной атаке по городу.

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена около 00:20 часов из-за угрозы ударных БпЛА. Воздушные силы Украины предупредили о движении дронов на юге и северо-восточном направлении Днепропетровской области, которые держали западный курс.

Около 00:35 часов ударные БпЛА взяли курс на Днепр. Мониторинговые каналы предупреждали о движении по меньшей мере группы дронов в направлении города.

Вскоре в Днепре начали раздаваться взрывы на фоне атаки.

В последующие минуты атака по городу продолжилась. По данным мониторинговых каналов, на Днепр двигались еще по меньшей мере 24 ударных беспилотника со стороны Синелкового, Самара и из Полтавской области.

Скриншот | предупреждение о движении дронов на Днепр

Дроны атаковали город с разных направлений: в Днепре продолжали раздаваться сильные взрывы.

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак призвал граждан находиться в безопасных местах.

Местные Telegram-каналы сообщили, что в результате массированной атаки в Днепре поднялся пожар.

Впоследствии в соцсетях уточнили, что пожаров в городе поднялось несколько. На кадрах из Днепра видно огонь в разных локациях.

На момент публикации официальной информации о последствиях атаки по Днепру не поступало.

Напомним, 6 августа глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что ВС РФ повредили дронами магистральный газопровод в Одесской области во время массированной атаки.

Также 6 августа в сети информировали, что в России создали большой носитель FPV-дронов.