Залетит на 80 км: в России создали большой носитель FPV-дронов, на что он способен

Российский волонтерский проект "Архангел" испытывает беспилотный самолет, который может служить носителем для ударных коптеров.

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Летательный аппарат оснащен тремя электродвигателями и обладает крыльями с размахом 5 метров. Подробности разработчики написали на своем канале в Telegram, показав также видео запуска самолета.

Взлетная масса БПЛА-матки составляет 42 кг. По словам россиян, она может нести два FPV-дрона "Архангел" с боевой частью весом 2 кг или до четырех зенитных дронов-перехватчиков.

Для защиты от украинских перехватчиков самолет оборудован двойной системой уклонения, но подробности ее работы не раскрываются. На борту также установлен анализатор радиочастот на базе SDR и видеокамера с модулем ИИ в хвостовой части, чтобы выдеть, когда приближаются зенитные дроны.

Разработчики уверяют, что носитель может летать на высоте до 3 км и развивать крейсерскую скорость до 100 км/ч. Радиус действия связи составляет 80 км, а время полета — до 2 часов. Судя по видео, запускается он с помощью специальных направляющих, но без катапульты.

"В данный момент отрабатыватеся тактика и стратегия применения", — пишет "Архангел".

Проект "Архангел" в России разрабатывает разные БПЛА для военных целей, у них есть серийные FPV-дроны типа камикадзе и мультироторные перехватчики. В ноябре 2024 года российские инженеры похвастались системой "Горыныч 2.0" для выжигания дронов ВСУ. Она представляет собой огнемет, заряженный зажигательной смесью весом 1,5 кг.

До этого "Архангел" создал устройство для дронов DJI Mavic, сбрасывающее сеть на другие БПЛА. Заявленная дальность применения — от 2 до 4 метров.

В мае писали, что самолеты-носители помогают ВС РФ доставлять FPV-дроны на расстояние более 40 километров от российских позиций. Благодаря этому они долетают до трассы Краматорск-Доброполье в Донецкой области.