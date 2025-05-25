С двойной АКБ: ВС РФ уже запускают FPV-дроны вглубь 30-40 км, — "Флеш"

FPV-дроны, способные поражать цели на расстоянии от 3 до 10 километров (некоторые — до 25), российская армия начала запускать уже вглубь 30-40 километров. В течение последнего месяца на фронте начали работать специальные группы пилотов РФ, которые запускают БпЛА глубже, атакуя тыловые цели и логистику.

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О новых опасностях от российских БпЛА рассказал украинский эксперт с позывным "Флеш" в своем Telegram-канале 24 мая.

"За последний месяц по всем фронтам стали активно работать специальные группы российских пилотов, которые летают FPV на глубину 30-40 километров", — сообщил "Флеш".

По словам эксперта, управление такими FPV-дронами происходит через ретранслятор высоко в небе. Сами БпЛА достигают размерами 10-15 дюймов и оборудованы двойной АКБ (аккумуляторной батареей), что позволяет залетать FPV-дронам на большую глубину.

Основной целью таких атак "Флеш" называет удары по украинской логистике, а также по тыловым целям.

По его словам, эта тактика ВС РФ имеет свои успехи.

"Причина успеха такой тактики: никто не ждет атаки дронами на такой глубине. Окопный/автомобильный РЭБ на такой глубине тоже мало кто использует. Тактический РЭБ закрывает фронты, а не тылы позади себя", — отмечает эксперт.

Россия атакует FPV-дронами вглубь на большие расстояния: что известно

20 мая украинский волонтер Роман Доник рассказал, что российский FPV-дрон с боеприпасом от РПГ заметили в небе над Харьковом.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко 18 мая сообщил, что российские дроны долетают до трассы Краматорск-Доброполье в Донецкой области — на расстояние более 40 километров от позиций РФ. Он назвал несколько вариантов, при которых такие дальние полеты БпЛА стали возможными, в частности:

в режиме дежурства висит на высоте в воздухе "дрон-матка", откуда выпускает FPV-дроны на оптоволокне. Высота не позволяет достать до него силами ПВО или ПЗРК;

РФ применяет улучшенный вариант дронов типа "Молния", имеющих высокую устойчивость к РЭБ;

РФ может применять новый БпЛА "Тювик", имеющий большую дальность, чем 30 километров, и повышенную устойчивость к РЭБ.

Напомним, 24 мая немецкое издание Bild рассказало, что президент России Владимир Путин "давно запланировал" летнее наступление ВС РФ, которое начнется в июне.

23 мая военный в интервью "Еспресо" сообщил, что российская армия уже запускает FPV-дроны, способные залететь на 20-25 километров в тыл.