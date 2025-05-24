"Конца войне не видно": Путин запланировал начало наступления на три области с июня, — Bild

Российская армия готовится к масштабному летнему наступлению уже с июня и будет пытаться продвинуться в три украинские области, кроме четырех регионов, которые стремится оккупировать полностью, как объявляла делегация Кремля во время переговоров. Президент РФ Владимир Путин "давно запланировал наступление, которое только начинается".

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О летнем наступлении российской армии рассказало немецкое издание Bild 24 мая.

Военный обозреватель издания Юлиан Рёпке считает, что войне в Украине "конца-края не видно" пока: Путин не желает прекращать наступление, что указывает на эскалацию конфликта. В то же время эксперт Нико Ланге отмечает, что глава Кремля никогда не преследовал цели заключить перемирие на фронте.

"Он использует обсуждение, чтобы создать военные факты", — утверждает Ланге.

Эксперт отмечает, что Путин якобы "давно запланировал" масштабное наступление ВС РФ с июня — еще на моменте переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

"РФ будет пытаться продвинуться в Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, чтобы, кроме четырех формально аннексированных регионов, создать новые проблемы для переговоров", — рассказал Ланге.

Bild пишет, что после нескольких месяцев застоя российская армия перебросила на фронт тысячи новых военных, усилила гражданский транспорт танками и нарастила воздушные силы. Проблемой, по словам Ланге, стало то, что ВС РФ перенимают тактику Вооруженных сил Украины по использованию дронов, и научились уже также вести "дроновую войну".

"ВС РФ повторяют тактику противоположной стороны и тем самым достигают успеха. С тысячами новых дронов и средствами РЭБ они теперь охотятся на украинскую логистику и каждый день десятками выводят ее из строя", — отмечает эксперт.

Вероятное летнее наступление ВС РФ: что известно

Информацию о том, что россияне готовятся к наступлению летом, также обнародовало 24 мая издание Sky News. По данным обозревателей, ВС РФ пытаются подтянуть личный состав ближе к линии соприкосновения. Военный аналитик Майкл Кларк рассказал изданию, что накопление войск происходит в результате операции РФ по вытеснению Украины из оккупированной ими Курской области.

Издание также сообщало, что РФ стянула к приграничью с Харьковщиной 50 тысяч элитных солдат.

Напомним, 24 мая Сергей Кислица рассказал, что россияне на переговорах в Стамбуле угрожали забрать 8 областей вместо 4.

Также 24 мая аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ смогли закрепиться в Сумской области.