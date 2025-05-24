Кремль имеет "четырехмесячное окно" для прорыва в войне: в Sky News выяснили возможности наступления ВС РФ

У российской армии есть "четырехмесячное окно", чтобы прорваться сквозь оборону украинских войск, прежде чем погода начнет ухудшаться, а сокращающиеся запасы советских танков, как ожидается, начнут иссякать. Сейчас ВС РФ пытаются подтянуть личный состав ближе к линии боевого соприкосновения.

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О возможности наступления ВС РФ узнавали в Sky News 24 мая.

Издание поинтересовалось у высокопоставленного украинского военного относительно того, где Кремль сейчас размещает войска после того, как им удалось частично выбить ВСУ из Курской области. Он ответил, что вражеская армия собирается на северо-восточной части в попытках провести "хотя бы какие-то" штурмовые действия...

"Враг пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хотя бы какие-то штурмовые действия", — цитирует издание слова начальника штаба 13-й оперативной бригады Андрея Помагайбуса, который при этом добавил, что у ВС РФ "ничего не удается".

Военный аналитик Sky News Майкл Кларк говорит, что накопление войск происходит вследствие российской операции по вытеснению Украины из оккупированной ими Курской области, которая расположена недалеко от Харькова.

Отмечается, что некоторые из самых опытных российских солдат, в частности из элитного воздушно-десантного подразделения ВДВ, ВС РФ перебросили в Курскую область, где они, вероятно, могут находиться и сейчас.

"Если эти подразделения снова появятся в районе Покровска (в Донецке), это будет означать, что они не собираются разворачивать масштабное стратегическое наступление вблизи Харькова", — утверждает аналитик.

Профессор Кларк не считает, что Россия имеет ресурсы для масштабного наступления на Харьков или Сумы этим летом.

"Я думаю, что россияне фактически использовали силы, которые они могли бы использовать для стратегического наступления", — говорит аналитик.

В то же время Кларк утверждает, что Россия имеет "четырехмесячное окно", чтобы сделать прорыв украинской обороны.

"Я думаю, они должны знать, что это их последний год наращивания вооружений, прежде чем они достигнут плато", — подчеркнул Кларк.

Также в издании отметили, что российские запасы военной техники советских времен, как ожидается, должны завершиться к середине осени этого года.

Напомним, 23 апреля стало известно, что российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Польши и Финляндии.

24 мая агенты движения "АТЕШ" рассказали об операции партизан, которые добрались до штаба Южного военного округа РФ.