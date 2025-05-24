Партизаны добрались до штаба Южного округа ВС РФ в Ростове — одного из ключевых военных объектов РФ (фото)

Партизаны движения "АТЕШ" подобрались к штабу Южного военного округа российской армии в Ростове, который считается одной из главных административно-военных единиц России. Им удалось узнать важные данные о работе учреждения, которые передадут Вооруженным силам Украины.

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Об очередной операции украинских партизан на территории России рассказали в Telegram-канале движения "АТЕШ" 23 марта.

"Наши агенты в течение нескольких дней вели наблюдение за штабом Южного военного округа, который является одним из ключевых военных объектов в РФ", — говорится в сообщении.

Штаб расположен на проспекте Буденновском в городе Ростов-на-Дону, под номером 43.

Карта размещения штаба Южного военного округа

Агенты движения в частности выяснили организацию охраны военного округа, тщательно изучили графики движения патрулей, маршруты, по которым передвигаются транспортные средства, принадлежащие к структуре учреждения, а также привычки охраны.

"Особенно интересно было наблюдать за прибытием командующего ПВО генерал-полковника Анашкина", — поделились агенты.

"АТЕШ"| слежка за штабом Южного военного округа ВС РФ

Полученную в ходе слежки информацию партизаны движения направят военным ВСУ.

Штаб Южного военного округа ВС РФ: какова его роль в войне с Украиной

По данным движения "АТЕШ", штаб Южного военного округа ВС РФ играет важную роль в координировании действий российской армии на южных направлениях в российско-украинской войне.

"Он осуществляет управление подразделениями, которые вовлечены в боевые действия на территории Украины, включая группировку войск "Днепр" в оккупированной части Херсонской и Запорожской областей", — отмечают партизаны.

Напомним, 10 мая движение "АТЕШ" рассказало, что партизаны обнаружили в Петербурге предприятие "Радар ММС", которое создает высокотехнологичные решения для ВС РФ.

Также 13 мая партизаны движения "АТЕШ" раскрыли, что бойцы ВС РФ на юге имеют "катастрофические потери" из-за действий собственного военного командования.