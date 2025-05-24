Партизаны добрались до штаба Южного округа ВС РФ в Ростове — одного из ключевых военных объектов РФ (фото)
Партизаны движения "АТЕШ" подобрались к штабу Южного военного округа российской армии в Ростове, который считается одной из главных административно-военных единиц России. Им удалось узнать важные данные о работе учреждения, которые передадут Вооруженным силам Украины.
Об очередной операции украинских партизан на территории России рассказали в Telegram-канале движения "АТЕШ" 23 марта.
"Наши агенты в течение нескольких дней вели наблюдение за штабом Южного военного округа, который является одним из ключевых военных объектов в РФ", — говорится в сообщении.
Штаб расположен на проспекте Буденновском в городе Ростов-на-Дону, под номером 43.
Агенты движения в частности выяснили организацию охраны военного округа, тщательно изучили графики движения патрулей, маршруты, по которым передвигаются транспортные средства, принадлежащие к структуре учреждения, а также привычки охраны.
"Особенно интересно было наблюдать за прибытием командующего ПВО генерал-полковника Анашкина", — поделились агенты.
Полученную в ходе слежки информацию партизаны движения направят военным ВСУ.
Штаб Южного военного округа ВС РФ: какова его роль в войне с Украиной
По данным движения "АТЕШ", штаб Южного военного округа ВС РФ играет важную роль в координировании действий российской армии на южных направлениях в российско-украинской войне.
"Он осуществляет управление подразделениями, которые вовлечены в боевые действия на территории Украины, включая группировку войск "Днепр" в оккупированной части Херсонской и Запорожской областей", — отмечают партизаны.
Напомним, 10 мая движение "АТЕШ" рассказало, что партизаны обнаружили в Петербурге предприятие "Радар ММС", которое создает высокотехнологичные решения для ВС РФ.
Также 13 мая партизаны движения "АТЕШ" раскрыли, что бойцы ВС РФ на юге имеют "катастрофические потери" из-за действий собственного военного командования.