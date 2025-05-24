Партизани дісталися до штабу Південного округу ЗС РФ у Ростові — одного з ключових військових об'єктів РФ (фото)

Партизани руху "АТЕШ" підібралися до штабу Південного військового округу російської армії у Ростові, що вважається однією з головних адміністративно-військових одиниць Росії. Їм вдалося довідатися важливі дані про роботу установи, які передадуть Збройним силам України.

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Про чергову операцію українських партизанів на території Росії розповіли у Telegram-каналі руху "АТЕШ" 23 березня.

"Наші агенти протягом кількох днів вели спостереження за штабом Південного військового округу, який є одним із ключових військових об'єктів у РФ", — йдеться у повідомленні.

Штаб розташований на проспекті Будьонівському у місті Ростов-на-Дону, під номером 43.

Мапа розміщення штабу Південного військового округу

Агенти руху зокрема з'ясували організацію охорони військового округу, ретельно вивчили графіки руху патрулів, маршрути, якими пересуваються транспортні засоби, які належать до структури установи, а також звички охорони.

"Особливо цікаво було спостерігати за прибуттям командувача ПВО генерал-полковника Анашкіна", — поділилися агенти.

"АТЕШ" | стеження за штабом Південного військового округу ЗС РФ

Отриману в ході стеження інформацію партизани руху направлять військовим ЗСУ.

Штаб Південного військового округу ЗС РФ: яка його роль у війні з Україною

За даними руху "АТЕШ", штаб Південного військового округу ЗС РФ відіграє важливу роль у координуванні дій російської армії на південних напрямках в російсько-українській війні.

"Він здійснює управління підрозділами, які залучені у бойових діях на території України, включаючи угруповання військ "Дніпро" в окупованій частині Херсонської та Запорізької областей", — зазначають партизани.

Нагадаємо, 10 травня рух "АТЕШ" розповів, що партизани виявили у Петербурзі підприємство "Радар ММС", яке створює високотехнологічні рішення для ЗС РФ.

Також 13 травня партизани руху "АТЕШ" розкрили, що бійці ЗС РФ на півдні мають "катастрофічні втрати" через дії власного військового командування.