"Згубні авантюри": бійці ЗС РФ на півдні мають катастрофічні втрати через власне командування, — "АТЕШ"

Військових 24-го мотострілецького полку російської армії, що зараз дислокуються у Херсонській області, активно "мінусує" власне командування, а також нальоти українських FPV-дронів. Збройні сили України атакують росіян при спробах закріплення на островах на Дніпрі, однак ті знову і знову повторюють власні помилки.

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Про ситуацію на Херсонському напрямку розповіли партизани руху "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі 12 травня.

Агенти руху перебувають у складі зазначеного полку, збираючи важливу інформацію. Вони повідомили, що командування 24-го мотострілецького полку ЗС РФ байдуже ставиться до власних військових, свідомо відправляючи їх на погибель. Через це росіяни мають "катастрофічні втрати" у живій силі на півдні.

"Ці жертви не випадковість, а прямий результат бездумних наказів некомпетентного командування, яке наполегливо вимагає зайняти позиції на островах, ігноруючи реальні обставини на фронті", — зазначили партизани.

За даними агентів, лише упродовж останніх двох тижнів у росіян через це щонайменше шестеро військових вважаються зниклими безвісти.

Командування ЗС РФ не тільки продовжує віддавати безглузді накази, а й не дбає про евакуацію поранених, стверджують партизани.

Клопоту російським військовим у Херсонській області додають й українські оборонці. FPV-дрони та ефективні засоби радіоелектронної боротьби руйнують спроби ЗС РФ закріпитися на островах, перетворюючи їх у "згубні авантюри".

Варто зазначити, що у квітні спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив в етері телемарафону, що ЗС РФ накопичують штурмові групи на лівому березі Херсонської області. Речник зазначав, що росіяни там накопичуються з метою спроб форсувати невеликими десантними групами і захопити певний плацдарм на острівній зоні.

Нагадаємо, 11 травня партизани руху "АТЕШ" повідомили про успішний злам низки кремлівських сайтів, які поширювали пропаганду в тимчасово окупованому Криму.

3 травня партизани розповіли, як на Херсонському напрямку з позицій втекли російські військові, серед яких був гагауз.