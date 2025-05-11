Партизани в Криму здійснили кібератаку на кремлівські сайти і зламали телефон командира ППО

Партизанам вдалося вивести з ладу два ключових кремлівських медіаресурси в Криму: це сайти, що є головними рупорами російської пропаганди на території тимчасово окупованого півострова. Також їм вдалося зламати телефон командира сил Протиповітряної оборони, який відповідає за російські військові об'єкти в Криму.

Related video

Про це розповів рух "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі 10 травня.

Зазначається, що кіберпартизанам вдалося зламати два ключових сайти російської пропаганди у Криму:

Регіональний філіал "Московського комсомольця" — портал crimea.mk.ru;

Нібито "незалежний" новинний портал, а насправді частину прокремлівської мережі — сайт krym.top24.news.

Портал crimea.mk.ru відомий тим, що публікує сфальсифіковані новини та героїзує російську армію, окреслюючи переваги окупації Криму. Медіаресурс часто пише про "стабільність" та "возз'єднання", розповідаючи про життя окупованого Криму.

Сайт krym.top24.news натомість регулярно висвітлює матеріали з антиукраїнською риторикою, спрямовані як проти самої України, так і проти держав Заходу. Медіаресурс займається підтриманням ілюзії "мирного життя" у Криму, замовчуючи мобілізацію, репресії та воєнну пропаганду.

"Під прикриттям "журналістики" вони обслуговують воєнні цілі", — кажуть в "АТЕШ".

Партизани зламали телефон командира ППО з Севастополя

9 травня рух "АТЕШ" розповів також про ще одну проведену успішну кібератаку: злам особистого смартфона командира одного з підрозділів 12-го зенітно-ракетного полку 31-ї дивізії ППО РФ із Севастополя. Партизани отримали доступ до його особистих та службових даних: їм вдалося з'ясувати, що російський командир вів листування інтимного характеру з неповнолітніми дівчатами та інші подробиці особистого життя ворожого військового.

Нагадаємо, 10 травня рух "АТЕШ" розповів про виявлення у російському Петербурзі підприємства, яке створює технологічні рішення для армії РФ.

2 травня дрони спеціального підрозділу Prymary знищили російські засоби ППО в Криму.