Партизаны в Крыму совершили кибератаку на кремлевские сайты и взломали телефон командира ПВО

Партизанам удалось вывести из строя два ключевых кремлевских медиаресурса в Крыму: это сайты, являющиеся главными рупорами российской пропаганды на территории временно оккупированного полуострова. Также им удалось взломать телефон командира сил Противовоздушной обороны, который отвечает за российские военные объекты в Крыму.

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Об этом рассказало движение "АТЕШ" в своем Telegram-канале 10 мая.

Отмечается, что киберпартизанам удалось взломать два ключевых сайта российской пропаганды в Крыму:

Региональный филиал "Московского комсомольца" — портал crimea.mk.ru;

Якобы "независимый" новостной портал, а на самом деле часть прокремлевской сети — сайт krym.top24.news.

Портал crimea.mk.ru известен тем, что публикует сфальсифицированные новости и героизирует российскую армию, очерчивая преимущества оккупации Крыма. Медиаресурс часто пишет о "стабильности" и "воссоединении", рассказывая о жизни оккупированного Крыма.

Сайт krym.top24.news вместо этого регулярно освещает материалы с антиукраинской риторикой, направленные как против самой Украины, так и против государств Запада. Медиаресурс занимается поддержанием иллюзии "мирной жизни" в Крыму, замалчивая мобилизацию, репрессии и военную пропаганду.

"Под прикрытием "журналистики" они обслуживают военные цели", — говорят в "АТЕШ".

Партизаны взломали телефон командира ПВО из Севастополя

9 мая движение "АТЕШ" рассказало также об еще одной проведенной успешной кибератаке: взлом личного смартфона командира одного из подразделений 12-го зенитно-ракетного полка 31-й дивизии ПВО РФ из Севастополя. Партизаны получили доступ к его личным и служебным данным: им удалось выяснить, что российский командир вел переписку интимного характера с несовершеннолетними девушками и другие подробности личной жизни вражеского военного.

Напомним, 10 мая движение "АТЕШ" рассказало об обнаружении в российском Петербурге предприятия, которое создает технологические решения для армии РФ.

2 мая дроны специального подразделения Prymary уничтожили российские средства ПВО в Крыму.