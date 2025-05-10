Создает высокотехнологичные решения для армии РФ: в Петербурге выявили предприятие "Радар ММС", — "АТЕШ"

Украинские агенты продолжают работу по выявлению объектов, которые поддерживают российский военный потенциал. В этот раз была проведена успешная разведка акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Радар ММС", которое располагается в Санкт-Петербурге.

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Об этом сообщает движение "АТЕШ" в Telegram-канале.

"В ходе разведки агенты "АТЕШ" изучили режим охраны, зафиксировали внутреннюю логистику, маршруты перемещения продукции и персонала, а также особенности инженерной инфраструктуры предприятия", — говорится в публикации. Сообщается, что особое внимание уделялось технологическим линиям, имеющим отношение к военным заказам.

Предприятие "Радар ММС"

Предприятие "Радар ММС"

Предприятие "Радар ММС"

Предприятие "Радар ММС"

Предприятие "Радар ММС"

Предприятие "Радар ММС"

Предприятие "Радар ММС"

Предприятие "Радар ММС" считается одним из лидеров в области выпуска радиоэлектронных систем и точного приборостроения специального и гражданского назначения. Эта компания принимает активное участие в выпуске высокотехнологичных решений армии РФ: ракетные системы самонаведения, поисково-прицельные комплексы для авиации, БПЛА и радары.

По данным "АТЕШ", полученные данные передали Силам обороны Украины для последующей работы. "Мы напоминаем: никакая оборонная инфраструктура врага не останется без нашего внимания", — предупредили в движении.

Напомним, что, по данным Forbes, ВСУ установили "килзону" на 16 км вдоль фронта и контролируют все дороги.

Также сообщалось, что военный ВСУ раскритиковал идею 30-дневного перемирия с РФ.