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Военный Фокус Российско-украинская война

Создает высокотехнологичные решения для армии РФ: в Петербурге выявили предприятие "Радар ММС", — "АТЕШ"

Предприятие Радар ММС, атеш, партизаны
Фото: АТЕШ / Telegram | Предприятие "Радар ММС"

Украинские агенты продолжают работу по выявлению объектов, которые поддерживают российский военный потенциал. В этот раз была проведена успешная разведка акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Радар ММС", которое располагается в Санкт-Петербурге.

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Об этом сообщает движение "АТЕШ" в Telegram-канале.

"В ходе разведки агенты "АТЕШ" изучили режим охраны, зафиксировали внутреннюю логистику, маршруты перемещения продукции и персонала, а также особенности инженерной инфраструктуры предприятия", — говорится в публикации. Сообщается, что особое внимание уделялось технологическим линиям, имеющим отношение к военным заказам.

Предприятие "Радар ММС" Fullscreen
Предприятие "Радар ММС"
Предприятие "Радар ММС" Fullscreen
Предприятие "Радар ММС"
Предприятие "Радар ММС" Fullscreen
Предприятие "Радар ММС"
Предприятие "Радар ММС" Fullscreen
Предприятие "Радар ММС"
Предприятие "Радар ММС" Fullscreen
Предприятие "Радар ММС"
Предприятие "Радар ММС" Fullscreen
Предприятие "Радар ММС"

Предприятие "Радар ММС"

Предприятие "Радар ММС" считается одним из лидеров в области выпуска радиоэлектронных систем и точного приборостроения специального и гражданского назначения. Эта компания принимает активное участие в выпуске высокотехнологичных решений армии РФ: ракетные системы самонаведения, поисково-прицельные комплексы для авиации, БПЛА и радары.

По данным "АТЕШ", полученные данные передали Силам обороны Украины для последующей работы. "Мы напоминаем: никакая оборонная инфраструктура врага не останется без нашего внимания", — предупредили в движении.

Напомним, что, по данным Forbes, ВСУ установили "килзону" на 16 км вдоль фронта и контролируют все дороги.

Также сообщалось, что военный ВСУ раскритиковал идею 30-дневного перемирия с РФ.