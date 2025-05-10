ВСУ установили "килзону" на 16 км вдоль фронта: под контролем все дороги, россияне негодуют, — Forbes

С помощью дронов на передовой Силы обороны Украины создали зону поражения, так называемую “килзону”, плотностью 25 км за линией фронта. С помощью такого заслона наносятся удары по местам скопления войск, дислокации артиллерии, системам ПВО, и, что, возможно, самое главное, линиям снабжения.

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В общем и целом, дроны превратили в кошмар жизнь российских военных на передовой, заявляет военный аналитик Дэвид Акс в своей новой публикации в издании Forbes.

«Если вы просто едете по любым дорогам, вы рискуете своей жизнью», — приводит он слова одного российского блогера. Отмечается, что таким образом дела обстояли на протяжении года, с весны 2024 года. Теперь же частота атак со стороны ВСУ намного выше.

Украинские силы использовали небольшие беспилотники в качестве замены артиллерийским снарядам в те месяцы, когда наблюдались сложности с поставками. Теперь же сеть мастерских по всей Украине ежемесячно выпускает более 2 небольших FPV-дронов.

Разработчики постоянно модернизируют беспилотники, добавляя усовершенствованные боеголовки, помехоустойчивые средства управления и прочие инновации.

К 39-му месяцу противостояния полномасштабному вторжению войск РФ Украина создала сложную и беспрерывно развивающуюся сеть производства БПЛА, возможности которой превосходят российские усилия по части противостояния украинским дроном, для чего используется броня, сети и РЭБ.

«Они летают стаями, — пояснил российский блогер, — с предварительной разведкой с помощью беспилотников самолетного типа». Дроны-бомбардировщики сбрасывают небольшую взрывчатку, в свою очередь, дроны-ретрансляторы передают радиосигналы, что увеличивает радиус действия маленьких дронов с нескольких километров до 10 и более.

Россияне также ежемесячно запускают миллионы дронов, но украинские средства РЭБ, как правило, превосходят их и могут вывести из строя множество радиоуправляемых БПЛА. Волоконно-оптическим дронам противостоять сложнее, но они и стоят дороже тысячи долларов за штуку, по сравнению с сотнями долларов за обычные FPV. В свою очередь, дальнобойные украинские дроны бомбардируют российские заводы по производству оптоволокна.

Что могут противопоставить ВСУ новым РЭБ РФ “Черный глаз”

Ведущий украинский эксперт по части дронов Сергей Бескрестнов с позывным “Флэш”, допускает, что новый и более мощный российский глушитель под названием “Черный глаз” изменит воздушный баланс сил на линии фронта.

Вместе с тем украинцы выслеживают РЭБ “Черный глаз”, используя специально оборудованные FPV на нестандартных частотах, которые РЭБ не могут эффективно блокировать.

Как бы то ни было, на данный момент у Украины преимущество в дронах, что помогает объяснить, почему в последние месяцы российские наступления на востоке замедлились, а потери среди россиян возросли.

Следующим шагом для украинских Сил беспилотных систем (СБС) может стать расширение глубины зоны поражения, считает автор публикации.

По словам аналитика Эндрю Перпетуа, цель должна заключаться в добавлении «слоев превосходства дронов», простирающихся до 100 км от линии фронта. В четыре раза больше текущей глубины.

Напомним, что ГУР МО показало новый тип морских дрононосцев. Военная разведка Украины применяет два типа морских дронов для операций в Черном море.

Также сообщалось о дронах SiFly, которые летают в четыре раза дольше и в 10 раз дальше китайских "Мавиков”.