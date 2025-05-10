ЗСУ встановили "кілзону" на 16 км уздовж фронту: під контролем усі дороги, росіяни обурюються, — Forbes

За допомогою дронів на передовій Сили оборони України створили зону ураження, так звану "кілзону", щільністю 25 км за лінією фронту. За допомогою такого заслону наносяться удари по місцях скупчення військ, дислокації артилерії, системам ППО, і, що, можливо, найголовніше, лініям постачання.

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Загалом дрони перетворили на кошмар життя російських військових на передовій, заявляє військовий аналітик Девід Акс у своїй новій публікації у виданні Forbes.

"Якщо ви просто їдете будь-якими дорогами, ви ризикуєте своїм життям", — наводить він слова одного російського блогера. Зазначається, що таким чином справи йшли протягом року, з весни 2024 року. Тепер же частота атак з боку ЗСУ набагато вища.

Українські сили використовували невеликі безпілотники як заміну артилерійським снарядам у ті місяці, коли спостерігалися складнощі з постачанням. Тепер же мережа майстерень по всій Україні щомісяця випускає понад 2 невеликих FPV-дронів.

Розробники постійно модернізують безпілотники, додаючи вдосконалені боєголовки, засоби управління, стійки до перешкод, та інші інновації.

До 39-го місяця протистояння повномасштабному вторгненню військ РФ Україна створила складну мережу виробництва БПЛА, можливості якої перевершують російські зусилля в частині протистояння українським дронам, для чого використовується броня, мережі та РЕБ.

"Вони літають зграями, — пояснив російський блогер, — з попередньою розвідкою за допомогою безпілотників літакового типу". Дрони-бомбардувальники скидають невелику вибухівку, своєю чергою, дрони-ретранслятори передають радіосигнали, що збільшує радіус дії маленьких дронів із кількох кілометрів до 10 і більше.

Росіяни також щомісяця запускають мільйони дронів, але українські засоби РЕБ, як правило, перевершують їх і можуть вивести з ладу безліч радіокерованих БПЛА. Волоконно-оптичним дронам протистояти складніше, але вони й коштують дорожче тисячі доларів за штуку, порівняно із сотнями доларів за звичайні FPV. Своєю чергою, далекобійні українські дрони бомбардують російські заводи з виробництва оптоволокна.

Що можуть протиставити ЗСУ новим РЕБ РФ "Чорне око"

Провідний український експерт з дронів Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш", допускає, що новий і потужніший російський глушник під назвою "Чорне око" змінить повітряний баланс сил на лінії фронту.

Водночас українці вистежують РЕБ "Чорне око", використовуючи спеціально обладнані FPV на нестандартних частотах, які РЕБ не можуть ефективно блокувати.

Хай там як, наразі в України перевага в дронах, що допомагає пояснити, чому останніми місяцями російські наступи на сході сповільнилися, а втрати серед росіян зросли.

Наступним кроком для українських Сил безпілотних систем (СБС) може стати розширення глибини зони ураження, вважає автор публікації.

За словами аналітика Ендрю Перпетуа, мета має полягати в додаванні "шарів переваги дронів", що простягаються до 100 км від лінії фронту. У чотири рази більше за поточну глибину.

Нагадаємо, що ГУР МО показало новий тип морських дрононосців. Військова розвідка України застосовує два типи морських дронів для операцій у Чорному морі.

Також повідомлялося про дрони SiFly, які літають вчетверо довше і в 10 разів далі від китайських "Мавіків".