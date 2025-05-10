"Нет никого, кто бы это фиксировал": военный ВСУ раскритиковал идею 30-дневного перемирия с РФ

Офицер батальона "Свобода" бригады НГУ "Рубеж" Андрей Ильенко считает, что если Кремль согласится на 30-дневное прекращение огня, то будет существовать два сценария развития событий: первый — привычный, при котором ВС РФ не соблюдают тишину, второй — "кто и как будет контролировать" режим прекращения боевых действий.

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О своем отношении к идее с 30-дневным перемирием военный рассказал в эфире программы "Эспрессо" 9 мая.

Прежде всего он заявил корреспондентам о том, что такой вариант прекращения огня не считает действенным: по мнению Ильенко, существует мало вероятности того, что Кремль таки согласится на 30-дневный режим тишины.

"Весь предыдущий опыт свидетельствует о том, что они на это не пойдут", — отметил офицер ВСУ.

Ильенко говорит, что Россия нарушит режим тишины уже в первый день. Такую ситуацию ВСУ уже имели возможность наблюдать, в частности во время старта первого дня так называемого "перемирия" от президента РФ Владимира Путина, которое тот объявил по случаю празднования Дня победы. Тогда, 8 мая, ВС РФ уже в первые часы нарушили режим тишины, о котором сами же и заявляли накануне.

Относительно сценариев, которые озвучил военный, то, по его мнению, основная проблема заключается в том, что никто не сможет контролировать режим соблюдения тишины. При этом Ильенко вспомнил об АТО.

"В период проведения АТО и ООС якобы режим прекращения огня контролировали представители ОБСЕ. Все это происходило очень криво и несерьезно", — говорит военный.

Однако во времена АТО существовал по крайней мере международный орган, который мог такие действия верифицировать. Сейчас же о подобном плане действий речь не идет, а боевые действия продолжаются.

30-дневное перемирие ожидается в ближайшие дни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 мая заявил, что Кремль якобы сразу поддержал предложение, высказанное США и Украиной о заключении перемирия на 30 дней.

В Европе взамен заявили 9 мая, что уже в ближайшие дни можно будет добиться соглашения о перемирии на 30 дней.