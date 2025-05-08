В первые часы "перемирия" Путина: РФ ударила по жилой девятиэтажке в Донецкой области (фото)

Российская армия, несмотря на объявленное президентом Владимиром Путиным трехдневное "перемирие" ко Дню победы, продолжает обстреливать Украину: ночью враг ударил по жилой многоэтажке в городе Константиновка Донецкой области. Также россияне атаковали Сумскую область ночью.

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Донецкая область

Около 04:00 часов в Telegram-канале Воздушных сил Украины предупредили об активности российской авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. В Донецкой области объявили воздушную тревогу.

В городе Константиновка административного центра Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области прогремели взрывы. Около 05:00 часов местные каналы сообщили, что россияне ударили по жилому девятиэтажному дому. По предварительным данным, ВС РФ осуществили авиационную атаку на город.

Также в сети обнародовали кадры последствий российской атаки.

Местный Telegram-канал | пострадавший дом в Константиновке Местный Telegram-канал | пострадавший дом в Константиновке

По предварительной информации местных медиа, из-под завалов удалось пока достать одного человека. Официальных данных о последствиях российской атаки по Константиновке пока не сообщают.

Сумская область

Воздушная тревога в первые часы "перемирия" Путина была объявлена около 02:00. Воздушные силы предупредили об угрозе применения вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Около 02:45 и 03:30 часов российская армия пускала управляемые авиационные бомбы (КАБ) по территории Сумской области.

Скриншот | сообщение Воздушных сил Украины

В целом ночью первого дня так называемого "перемирия" Путина воздушных тревог по Украине практически не объявляли: мониторинговые каналы не фиксировали в небе ударных БпЛА. Также стратегическая авиация России была неактивной, как и флот: ракетоносители ВС РФ завели в порты базирования.

В то же время военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале ночью 8 мая писал, что россияне продолжают атаки, несмотря на объявленное Путиным "перемирие" ко Дню победы: по его данным, как минимум на 9 направлениях фронта продолжаются вражеские атаки.

Также 7 мая в Центре противодействия дезинформации рассказали о вероятности атаки России ракетой "Орешник" по Киеву в эти дни на фоне угроз, звучащих от вражеской стороны.