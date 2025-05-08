У перші години "перемир'я" Путіна: РФ вдарила по житловій дев'ятиповерхівці на Донеччині (фото)

Російська армія, попри оголошене президентом Володимиром Путіним триденне "перемир'я" до Дня перемоги, продовжує обстрілювати Україну: вночі ворог вдарив по житловій багатоповерхівці у місті Костянтинівка на Донеччині. Також росіяни атакували Сумщину уночі.

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Донецька область

Близько 04:00 години у Telegram-каналі Повітряних сил України попередили про активність російської авіації на східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. У Донецькій області оголосили повітряну тривогу.

У місті Костянтинівка адміністративного центру Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області прогриміли вибухи. Близько 05:00 години місцеві канали повідомили, що росіяни вдарили по житловому дев'ятиповерховому будинку. За попередніми даними, ЗС РФ здійснили авіаційну атаку на місто.

Також у мережі оприлюднили кадри наслідків російської атаки.

Місцевий Telegram-канал | постраждалий будинок у Костянтинівці Місцевий Telegram-канал | постраждалий будинок у Костянтинівці

За попередньою інформацією місцевих медіа, з-під завалів вдалося наразі дістати одну людину. Офіційних даних щодо наслідків російської атаки по Костянтинівці наразі не повідомляють.

Сумська область

Повітряну тривогу у перші години "перемир'я" Путіна було оголошено близько 02:00. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Близько 02:45 та 03:30 години російська армія пускала керовані авіаційні бомби (КАБ) по території Сумської області.

Скріншот | повідомлення Повітряних сил України

Загалом уночі першого дня так званого "перемир'я" Путіна повітряних тривог по Україні практично не оголошували: моніторингові канали не фіксували у небі ударних БпЛА. Також стратегічна авіація Росії була неактивною, як і флот: ракетоносії ЗС РФ завели у порти базування.

Водночас військовий оглядач Богдан Мирошников у своєму Telegram-каналі уночі 8 травня писав, що росіяни продовжують атаки, попри оголошене Путіним "перемир'я" до Дня перемоги: за його даними, щонайменше на 9 напрямках фронту тривають ворожі атаки.

Також 7 травня у Центрі протидії дезінформації розповіли про ймовірність атаки Росії ракетою "Орешник" по Києву цими днями на тлі погроз, що лунають від ворожої сторони.