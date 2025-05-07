"Відродили "Орешник" через безпрецедентні атаки": у ЦПД розповіли про ймовірність удару РФ

У Росії згадали про балістичне озброєння середньої дальності "Орешник", яким погрожують вдарити по Україні цими днями: після другого пуску, який був невдалим, ЗС РФ могли розв'язати цю проблему. Про загрозу застосування ракети "Орешник" українців попереджатимуть заздалегідь.

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Про ймовірність такої атаки та те, як буде реагувати Україна у випадку загрози, розповів очільник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі 7 травня.

У нього запитала журналістка в етері телепрограми про те, чи є реальні загрози застосування ворогом балістичної ракети типу "Орешник", чи це чергове "залякування" від росіян.

"Почнемо з того, що останній пуск "Орешника", другий, був невдалий:фактично, ракета не полетіла. Це потрібно постійно тримати в голові. І потім ця істерія пропагандистська, яку росіяни робили раніше, зійшла нанівець", — відповів Коваленко.

За його словами, у Росії згадали про "Орешник" лише на тлі "безпрецедентних атак невідомих дронів" по оборонно-промисловому комплексу, через що ворог переживає за проведення параду.

"Вони самі придумали, що хтось буде атакувати парад. От чесно. Заяви України, що ми не можемо гарантувати безпеку, не означають, що ми будемо атакувати", — зазначив голова ЦПД.

Андрій Коваленко додав, що росіяни самі можуть здійснювати влаштувати провокації у день параду — 9 травня.

"Росіяни самі можуть здійснити провокації під час параду. Ті самі спецслужби, які підривали будинки", — підкреслив Коваленко.

Водночас голова ЦПД згадав про останній пуск ракети "Орешник", який був невдалим. За його словами, погрози наразі виглядають через це "комічними", однак не виключено, що росіяни могли щось зробити, аби запустити "Орешник".

Чи буде Україна знати заздалегідь про можливе застосування "Орешника"

Також Андрій Коваленко розповів, що українці будуть мати час, аби вжити безпекових заходів у випадку таких дій зі сторони Росії. Про це будуть попереджати ресурси, які робили це ще під час минулих загроз застосування ракети "Орешник".

"Потрібно людям розуміти одну просту річ: Україна буде знати заздалегідь, за багато годин до пуску, що він планується", — підкреслив голова ЦПД.

Варто зазначити, що Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm 7 травня також попереджала про ймовірність застосування "Орешника" через провокації під час параду у Росії.

Сам президент Росії Володимир Путін 28 квітня оголосив перемир'я до Дня перемоги, що вступить у дію запрацює з півночі з 7 на 8 травня.