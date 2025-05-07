Путін дав наказ ударити "Орешником" по Києву: як росіяни це аргументують, — InformNapalm

Росіяни можуть завдати удару по Києву "Орешником" внаслідок "провокацій на парадах" до Дня перемоги. Аналітики розповідають, що ворог "планує розіграти як по нотах" атаку з боку України.

Related video

Про це пише Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm 7 травня.

"Фактично ці "провокації" і готує сам Кремль. Питання тільки у тому, чи певні випадкові події та саботаж агентів на місцях зможуть зірвати "симфонію", яку Москва планує розіграти як по нотах. І в той самий день, коли в Кремлі виступили з заявою про "перемир'я" на 8-9 травня, в той самий день вже почали готувати вказівки на операції під чужим прапором", — пишуть в InformNapalm.

За словами аналітиків, сама заява про "перемир'я до Дня перемоги" — це вже була одна із складових загального плану, яким росіяни хотіли створити привід для подальших агресивних дій та ескалації.

"Щоб пудрити мізки Трампу, що це не Путін, а Зеленський "не бажає миру", а агресивні дії Москви — це типу "відповідь на порушення перемир'я", яке сам Путін і оголосив в одноосібному порядку. Схема проста як двері і цинічна, і при будь-якому іншому президенті США, вона б не спрацювала, але Трамп дозволяє Путіну водити себе за ніс і відповідно Путін цим залюбки користується", — додали розвідники.

Фото: Скріншот

Путін дав вказівку для удару по Києву "Орешником"

7 травня росЗМІ написали, що Москва припускає, що Київ не ухвалить триденне перемир'я, оголошене раніше їхнім президентом. А "щодобові атаки безпілотників на низку російських регіонів та Москву, найімовірніше, продовжаться і після настання дати початку перемир'я".

За даними джерел Baza, у столиці РФ під час проведення параду очікують й інші "можливі серйозні провокації з боку України та готуються до відповіді".

Путін, за даними російських журналістів, уже доручив Міноборони РФ визначити цілі для удару балістичними ракетами середньої дальності "Орешник". За попередньою інформацією, для цього було обрано Київ.

Путін оголосив перемирʼя на День перемоги

28 квітня пресслужба Кремля повідомила, що президент РФ Володимир Путін заявив про перемирʼя у війні, яке начебто діятиме з півночі з 7 на 8 травня і до півночі з 10 на 11 травня. Київ відкинув пропозицію російської сторони.

Нагадаємо, за даними InformNapalm, російські спецслужби планують організувати теракти в кількох регіонах Росії під час парадів до 80-річчя Дня перемоги, щоб звинуватити Україну та збільшити свій мобілізаційний ресурс на війну.

Також Фокус писав про те, як журналіст Роман Цимбалюк прокоментував погрози російських пропагандистів завдати удару по Україні в разі атаки Києва по параду до Дня перемоги 9 травня в Москві.