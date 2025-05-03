"Такого ще не було": Цимбалюк прокоментував ймовірність удару по параду в Москві (відео)

Український журналіст Роман Цимбалюк прокоментував погрози російських пропагандистів завдати удару по Україні в разі атаки Києва по параду до Дня перемоги 9 травня в столиці РФ.

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Відповідне відео зʼявилося на YouTube кореспондента.

Роман Цимбалюк відреагував на заяви російських пропагандистів

Цимбалюк показав уривок спілкування двох російських пропагандистів, під час чого вони розмірковують на тему удару у відповідь у вигляді реакції на "зіпсований парад" на Червоній площі в Москві. Росіяни публічно заявляють, що в разі атаки українськими дронами по параду варто завдати потужного удару у відповідь по Україні.

У кадрі російський військовий журналіст Віктор Баранець розмірковує, якою може бути реакція президента РФ Володимира Путіна на приліт дронів по Москві 9 травня.

"Якби я був міністром оборони або навіть президентом, то про всяк випадок дав би нашій армії команду на той випадок, якщо, не дай Боже, будуть замахи на Червону площу, на "священний парад Перемоги", завдати нищівний удар по Києву", — сказав Баранець, додавши, що російській стороні потрібно вже офіційно про це попередити.

Тим часом Роман Цимбалюк відреагував на це так: "Такі заяви вже звучали, вдарити по "центру ухвалення рішень" тощо, а ось заяви щодо того, що не буде параду на 9 травня, такого ще не було. Дивіться, як вони забренчали там, ганебні виродки".

Путін оголосив перемирʼя на День перемоги

28 квітня пресслужба Кремля повідомила, що президент РФ Володимир Путін заявив про перемирʼя у війні, яке начебто діятиме з півночі з 7 на 8 травня і до півночі з 10 на 11 травня. Київ відкинув пропозицію російської сторони.

Нагадаємо, росіяни планують влаштувати теракти на парадах до Дня перемоги в регіонах РФ, звинувативши в цьому Україну. Таким чином ворог хоче залучити більший мобілізаційний ресурс на війну.

Також Фокус писав про реакцію заступника голови Ради безпеки та колишнього президента РФ Дмитра Медведєва на відмову президента України Володимира Зеленського приймати пропозицію про триденне "перемир'я" на 9 травня. Росіянин публічно погрожує знищенням Києва в разі "провокації" на параді в Москві в День перемоги.