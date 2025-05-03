"10 травня може не настати": Медведєв погрожує знищити Київ за "провокації" на параді у Москві

Заступник голови Ради безпеки та колишній президент РФ Дмитро Медведєв лайкою прокоментував відмову президента України Володимира Зеленського приймати пропозицію про триденне "перемир'я" на 9 травня. Крім того, він погрожує знищенням Києва в разі "провокації" на параді у Москві в День перемоги.

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Допис із реакцією російський політик опублікував у своєму Telegram-каналі.

Медведєв погрожує Києву відповіддю на "провокації на День перемоги" у Москві Фото: скриншот

"Зелене неголене ч*о заявило, що відкидає пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня і не може забезпечити безпеку світових лідерів у Москві", — написав Медведєв.

Заступник голови РБ РФ заявив, що гарантій Володимира Зеленського "ніхто не шукає", назвав його слова "словесною провокацією" та став погрожувати українцям.

"Гнида розуміє, що в разі реальної провокації на День Перемоги ніхто не гарантує, що в Києві настане 10 травня", — висловився експрезидент Росії.

Зеленський відкинув "перемир'я" до 9 травня: деталі

Під час спілкування з журналістами 3 травня президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію Путіна про "перемир'я" до Дня перемоги, назвав її "театральною постановкою" та запропонував натомість встановити режим припинення вогню на 30 днів. Також він зазначив, що українська сторона не може гарантувати безпеку представникам інших країн, які відвідають парад у Москві 9 травня, бо росіяни здатні влаштувати провокації, щоб потім покласти провину на Україну. Він рекомендував утриматися від відвідування РФ у ці дні.

Президент РФ Володимир Путін оголосив перемир'я до Дня перемоги 28 квітня. Він заявив, що російська сторона зупинить усі бойові дії на період з нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня.

У вечірньому зверненні 28 квітня Володимир Зеленський вперше прокоментував ідею президента країни-агресора встановити перемир'я до Дня перемоги та зазначив, що Путін хоче тиші на параді 9 травня. Натомість український президент наголосив, що реальним дипломатичним кроком було б встановлення негайного та всеосяжного припинення вогню щонайменше на 30 діб.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 29 квітня назвав перемир'я Путіна до 9 травня початком прямих переговорів з Україною.