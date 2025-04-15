"Подумай двічі": у Медведєва трапилася істерика на тлі новин про Taurus для України

Заступник голови Ради безпеки РФ та експрезидент Росії Дмитро Медведєв різко відреагував на новини про можливу передачу далекобійних ракет Taurus Україні. Він звернувся до майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца із погрозою "подумати двічі" та звинуваченнями у тому, що той "нацист", бо "хоче влаштувати удар по Кримському мосту".

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Відповідна реакція російського політика з'явилася на його сторінці у мережі X у понеділок, 14 квітня.

На тлі новин, які доносяться цими днями із Німеччини, де Мерц висловився про готовність передати Україні далекобійні ракети Taurus за умови погодження з іншими європейськими партнерами, Медведєв вирішив висловити власну думку про це.

У своєму дописі англійською мовою він зазначив, що Фрідріх Мерц нібито наслідує дії свого батька, який "служив у вермахті Гітлера".

"Кандидата в канцлери Фріца Мерца переслідує пам'ять про батька, який служив у гітлерівському Вермахті. Тепер Мерц запропонував завдати удару по Кримському мосту. Подумай двічі, нацисте!", — написав експрезидент Росії.

Скріншот | допис Медведєва

Користувачі соцмережі X по-різному відреагували на допис російського політика. Деякі коментатори звернули увагу на те, що це Росія "поводиться як нацистка", оскільки починає кровопролитні війни, обстрілює цивільні об'єкти тощо.

"Медведєв називає інших нацистами, в той час як Росія вдирається в суверенні країни, бомбить пологові будинки, депортує дітей і прославляє авторитарне правління — це найбільш жалюгідна проєкція в сучасній історії", — написав данець Мадс Фредерік Тофт, який позиціює себе як борець за свободу слова.

Скріншот | коментар користувача

Мерц готується до поїздки в Україну

Слідом за заявами про готовність передати Україні ракети з'явилася інформація щодо того, що Фрідріх Мерц планує безпосередньо поїхати до Києва, куди президент України Володимир Зеленський запросив лідерів держав на саміт "Коаліції охочих", що має відбутися 9 травня. Про це повідомило 14 квітня видання Die Welt.

Зазначимо, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв про свою готовність надати українським оборонцям далекобійні ракети Taurus ще у листопаді 2024 року. Ще у той період німецький політик говорив, що дозволить Україні бити цими ракетами по території Росії.

Напередодні Мерц дав інтерв'ю, в якому заявив, що Захід міг допомогти зупинити війну в Україні "вже сьогодні". Про це стало відомо 12 квітня.

Фокус також розповідав про яхту, що належить Медведєву, і яка покинула російські води, змінила назву та відправилася у бік США. Про це повідомлялося 14 квітня.