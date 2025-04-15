"Подумай дважды": у Медведева случилась истерика на фоне новостей о Taurus для Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и экс-президент России Дмитрий Медведев резко отреагировал на новости о возможной передаче дальнобойных ракет Taurus Украине. Он обратился к будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу с угрозой "подумать дважды" и обвинениями в том, что тот "нацист", потому что "хочет устроить удар по Крымскому мосту".

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Соответствующая реакция российского политика появилась на его странице в сети X в понедельник, 14 апреля.

На фоне новостей, которые доносятся на днях из Германии, где Мерц высказался о готовности передать Украине дальнобойные ракеты Taurus при условии согласования с другими европейскими партнерами, Медведев решил высказать собственное мнение об этом.

В своей заметке на английском языке он отметил, что Фридрих Мерц якобы подражает действиям своего отца, который "служил в вермахте Гитлера".

"Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследует память об отце, который служил в гитлеровском Вермахте. Теперь Мерц предложил нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!", — написал экс-президент России.

Скриншот | сообщение Медведева

Пользователи соцсети X по-разному отреагировали на сообщение российского политика. Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что это Россия "ведет себя как нацистка", поскольку начинает кровопролитные войны, обстреливает гражданские объекты и тому подобное.

"Медведев называет других нацистами, в то время как Россия врывается в суверенные страны, бомбит родильные дома, депортирует детей и прославляет авторитарное правление — это самая жалкая проекция в современной истории", — написал датчанин Мадс Фредерик Тофт, который позиционирует себя как борец за свободу слова.

Скриншот | комментарий пользователя

Мерц готовится к поездке в Украину

Вслед за заявлениями о готовности передать Украине ракеты появилась информация о том, что Фридрих Мерц планирует непосредственно поехать в Киев, куда президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров государств на саммит "Коалиции желающих", который должен состояться 9 мая. Об этом сообщило 14 апреля издание Die Welt.

Отметим, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о своей готовности предоставить украинским оборонцам дальнобойные ракеты Taurus еще в ноябре 2024 года. Еще в тот период немецкий политик говорил, что позволит Украине бить этими ракетами по территории России.

Накануне Мерц дал интервью, в котором заявил, что Запад мог помочь остановить войну в Украине "уже сегодня". Об этом стало известно 12 апреля.

Фокус также рассказывал о яхте, принадлежащей Медведеву, которая покинула российские воды, сменила название и отправилась в сторону США. Об этом сообщалось 14 апреля.