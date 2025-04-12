"Запад мог помочь Украине выиграть войну уже сегодня": ключевое из интервью потенциального канцлера ФРГ Мерца

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц убежден, что лидер РФ Владимир Путин не сможет выиграть войну против Украины военным путем. Также политик упрекает западные страны за то, что они оказывали недостаточное количество поддержки и помощи Украине.

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Об этом глава немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) рассказал в интервью изданию Handdelsblatt.

Мерц убежден, что сейчас Украина не сможет стать членом Европейского союза и НАТО, пока на ее территории продолжается война. По словам будущего канцлера ФРГ, Украина является "очень большой европейской страной, но это — европейская страна, которая находится в состоянии войны".

"Страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО или Европейского Союза. Однако обещание, которое дали Украине о присоединении к ЕС, действительна, как и перспектива присоединения к НАТО, но чтобы оба эти события произошли, война должна сначала закончиться", — подчеркнул глава ХДС.

Завершение войны в Украине

Также Мерц считает, что сейчас война в какой-то момент не "завершится сама собой" из-за истощения РФ или политической реакции против кремлевского режима.

"Я читал много докладов по экономической ситуации в России. Русский народ на протяжении всей своей истории был невероятно вынослив к страданиям. Безжалостное уничтожение людей всегда было частью российской политики. В связи с этим не стоит слишком надеяться, что война в какой-то момент разрешится сама собой, потому что страна уже обескровлена, или что возникнет политическая реакция против режима", — констатирует немецкий политик.

Будущий канцлер ФРГ убежден, что в вопрос мира находится "в руках президента РФ Путина", и Путин должен понять, что "он не имеет шансов выиграть эту войну военным путем".

"На мой взгляд, нам следовало с самого начала оказывать Украине более сильную поддержку. Тогда война могла бы закончиться хоть сегодня", — пояснил он.

Политик также добавил, что его кабинет начнет работу 6 мая. В вопросе внешней политики Германии, команда нового канцлера начнет обращать внимание на сотрудничество с рядом стран, в частности США и Дональда Трампа.

Мерц отмечает, что Трамп "не всегда прав в некоторых моментах". Однако политик добавляет, что именно проблемы в Германии и ЕС привели к тому, что в ФРГ есть серьезные проблемы, в частности, и в отношении вероятного противодействия РФ

"Мы слишком мало сделали для нашей обороны за последние несколько десятилетий. И фактически, очень долго были "безбилетниками" у американцев. Но теперь ситуация изменились, и мы должны это учитывать", — констатировал Мерц.

Ранее сообщалось, что Мерц предположил создание европейской альтернативы НАТО. По мнению политика, нужно рассмотреть ядерное сотрудничество между Францией, Великобританией, Германией и другими странами.

Впоследствии стало известно, как новый канцлер ФРГ Мерц уже меняет лицо страны. Блогер Роман Шрайк рассказывает, что сейчас канцлер ФРГ планирует усилить деятельность в ряде отраслей.